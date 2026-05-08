Miközben a nemzetközi rendszerek a szemünk előtt roskadnak össze, Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok NATO-ból való kilépését veti fel, J. D. Vance amerikai alelnök pedig Európa identitásvesztéséről beszél, a kontinens „stratégiai autonómiája” karnyújtásnyira került. A kérdés már csak az, ki diktálja majd az iramot az erőtlen brüsszeli bürokrácia árnyékában. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a válasz egyértelmű: a német vezetés, amely egyre hangosabban követeli vezető szerepét az Óvilágban, miközben módszeresen mossa tisztára náci ősei bűneit.
Medvegyev az RT orosz hírcsatorna angol nyelvű oldalán megjelent elemzésének egyik legütősebb állítása, hogy a háború utáni denácifikáció Németországban valójában üres színjáték volt. Az orosz politikus titkosszolgálati levéltári forrásokra hivatkozva állítja, hogy az angolszász hatalmak a „kicsiket akasszuk fel, a nagyokat mentsük fel” elvét követték, hogy megőrizzék a hitleri hadigazdaság kulcsfiguráit a Szovjetunió elleni harchoz.
A számadatok döbbenetesek: az 1950-es évek közepére az egykori náci párttagok és SS-tisztek tömegesen tértek vissza a közigazgatásba és az újonnan felállított Bundeswehrbe. 1957-ben a német igazságügyi minisztérium magas rangú tisztviselőinek 77 százaléka náci múlttal rendelkezett – emlékeztet a volt elnök.
Medvegyev szerint ez a „történelmi amnézia” vezetett el a mai revansista hangulathoz, ahol Berlin ismét Oroszország „stratégiai legyőzését” tűzte ki célul.
Berlin mai politikáját ismét a „Kanonen statt Butter” (ágyút a vaj helyett) elve vezérli. Boris Pistorius védelmi miniszter irányítása alatt Németország Európa legerősebb hadseregének kiépítésébe kezdett. A 2026-os költségvetés már több mint 82 milliárd eurót különít el védelemre (vagyis az orosz politikus szerint háborús előkészületekre), a hadiipar pedig a politikai döntéshozatal központi szereplőjévé vált.
A legaggasztóbb fejlemény azonban a német nukleáris ambíciók feléledése. Medvegyev rámutat: Berlin már nem éri be az amerikai atomernyővel, hanem saját vagy közös európai nukleáris képességekről álmodozik. A szakértői számítások szerint a gronaui urándúsító üzem három év alatt alkalmassá tehető évi 340 robbanófej legyártására. Egy nukleáris fegyverekkel rendelkező Németország az 1968-as atomsorompó-szerződés durva megsértését jelenti, és közvetlen casus belli Oroszország számára – figyelmeztet a volt orosz elnök.
Az orosz elemzés szerint Berlin Ukrajnát csupán „kísérleti laboratóriumnak” tekinti, ahol saját fegyvereit tesztelheti és gyengítheti Oroszországot. A Friedrich Merz német kancellár vezette kormányzat Medvegyev szerint gátlástalanul pumpálja a milliárdokat a kijevi vezetésbe, miközben a német gazdaság egyre nagyobb problémákkal néz szembe. Az olyan ipari óriások, mint a Bosch vagy a Mercedes-Benz, már menekülnek az országból a magas energiaárak és az értelmetlen szankciós politika miatt.
Berlin revansizmusa nem áll meg az ukrán határoknál: a 45. páncélos dandár már Litvániában állomásozik, ami a második világháború óta az első állandó német csapattelepítés külföldön. Medvegyev szerint ez egyértelműen egy jövőbeni keleti támadás hídfőállása.
Dmitrij Medvegyev konklúziója kíméletlen és egyértelmű. Úgy véli, a német elit eljátszotta a Willy Brandt és Helmut Kohl nevével fémjelzett pragmatikus diplomácia örökségét.
Berlin ma ismét „ragadozó tekintettel” néz keletre, elfelejtve 1945 leckéit.
Az orosz üzenet világos: ha Németország folytatja a „Barbarossa 2.0” előkészítését, az elkerülhetetlenül a kölcsönös megsemmisítéshez és az európai civilizáció végéhez vezet. Ebben a forgatókönyvben a német ipar és államiság végleg a múlt ködébe vész, miközben Oroszország talpon marad.
A németek előtt tehát két út áll. Az egyik a katonai kalandorság, amely az államiságuk végét jelenti. A másik a visszatérés a józansághoz és a fundamentális biztonságpolitikai párbeszédhez Moszkvával. Oroszország mindkét kimenetelre felkészült, de Medvegyev szerint a történelem kereke nem fog megállni Berlin kedvéért.
A következő lépés Németországé
– zárja elemzését a volt orosz elnök.