Az FSZB tisztjei meghiúsítottak egy merényletet a Belgorodi régióban, amelynek végrehajtására ukrán csalók próbáltak rávenni egy helyi lakost – jelentette a RIA Novosztyi.

A Lenta beszámolója szerint a nő először telefonos csalók áldozata lett, és megtakarításait egy úgynevezett „biztonságos számlára” utalta át. Az elkövetők ezt követően rávették, hogy vegyen részt egy „különleges műveletben”. A nő utasítást kapott, hogy vegyen át egy robbanószerkezetet egy rejtekhelyről, majd vigye azt egy nyilvános helyre. Az FSZB szerint a bűnözők azt tervezték, hogy a bombát távolról hozzák működésbe.

A terv szerint az ukránok ezt követően a nővel együtt robbantották volna fel a szerkezetet.

A nő azonban gyanút fogott, és kapcsolatba lépett a rendvédelmi szervekkel, így a terrortámadást végül sikerült megakadályozni. Az elkövetők és feltételezett bűntársaik felkutatása jelenleg is folyamatban van. Korábban az FSZB egy másik terrortámadást is megakadályozott a Krasznodari határterületen, ahol egy energetikai infrastruktúra-létesítmény lehetett a célpont. A 23 éves gyanúsítottat még útközben, a létesítmény felé tartva vették őrizetbe.

Nőtt a sztarobilszki főiskolát ért ukrán csapás halálos áldozatainak száma

Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok csapást mértek egy oktatási intézményre és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumra pénteken. Jana Lantratova ombudsman a Max platformon azt írta, a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. Leonyid Pasecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője ma azt írta, hogy

tízre emelkedett a sztarobilszki főiskolát ért ukrán támadás halálos áldozatainak száma.

Mint közölte, a mentőegységek egész éjjel kutattak a romok között, azonban a túlélők megtalálásához fűzött remények szertefoszlottak – jelentette a RIA Novosztyi.

