Friedrich Merz német kancellár vegyes mérleget vont első hivatali éve után. A ZDF televízió csatorna egyik műsorában a CDU elnöke elismerte, hogy a koalíció nem teljesítette a saját maga által támasztott elvárásokat sem – és felvetette az alapvető kérdést, hogy a német emberek továbbra is bíznak-e a koalíció pártjaiban – számolt be cikkében a Welt.

Friedrich Merz beismerte: kudarcot vallott

Igen, elmaradunk ettől az elvárástól, még attól is, amelyet saját magunkkal szemben állítottunk fel.

A gyenge közvélemény-kutatási eredményekkel kapcsolatban Merz önkritikusan nyilatkozott.

Ha a CDU/CSU pártszövetség támogatottsága 24 százalék vagy annál alacsonyabb, „akkor ez a CDU önképéhez mérten teljesen elfogadhatatlan.” Hozzátette, hogy az SPD sincs könnyebb helyzetben a maga 14 százalékos támogatottságával. A cél továbbra is az, hogy együtt visszaszerezzék és képviseljék a lakosság többségét.

Elmondása szerint a kormánykoalícióval szemben kezdetben magasak voltak az elvárások – és Merz elismerte, hogy „mi magunk is hozzájárultunk ezek kialakulásához.”

Gyenge érvek az eredmények oldalán

A kancellár ennek ellenére pozitív részeredményeket is lát. „Messze nem értünk el mindent, de sok mindent igen” – fogalmazott.

Szerinte a kabinetben jó a munkalégkör és kollegiális az együttműködés. A CDU/CSU és az SPD különböző pártok, „de még mindig van elég közös alapunk.”

Egy esetleges kormányátalakítással kapcsolatban Merz úgy nyilatkozott: „Azt akarom, hogy ez a kormány sikeres legyen.” Ugyanakkor Merz nagyobb kompromisszumkészséget sürgetett koalíciós partnerétől. Azt mondta, nem keres más partnert a többségi kormányzáshoz a Bundestagban – ezt az SPD is tudja. „Egyszerűen ellensúlyoznom kell azt a benyomást, hogy ez szabad kezet ad az SPD-nek ahhoz, hogy bármit keresztülvigyen, amit akar” – mondta. A koalíción belüli kompromisszumok szerinte „nem mehetnek odáig, hogy a CDU eltűnjön mögöttük.”

Feszültségek a koalícióban

A nézeteltérések különösen a jövedelemadó reformja kapcsán váltak nyilvánvalóvá. A CDU/CSU és az SPD koalíciós megállapodásukban abban egyeztek meg, hogy a törvényhozási ciklus közepén csökkentik az alacsony és közepes jövedelműek jövedelemadóját. A felek azonban nem értenek egyet abban, hogyan kellene ezt megvalósítani.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter (SPD) olyan reformot jelentett be, amely az alacsony és közepes jövedelműek számára nyújtana könnyítést, úgy, hogy ezt a legmagasabb jövedelműek hozzájárulása finanszírozná. Merz ezt elutasította: „Az SPD újra akarja osztani a vagyont; mi általános adócsökkentést akarunk.” Szerinte a felső jövedelmi rétegekre kivetett új terhek a középosztályt és a szakipart is érintenék, mivel partnerségi formában működve jövedelemadó-kötelesek. „Ez vitapont az SPD-vel.”A legmagasabb jövedelműekkel kapcsolatban Merz rámutatott a már most is magas adóterhekre: a teljes adóteher közel 50 százalék. „Ez a határ.” Emellett a lakosság tíz százaléka viseli az összes jövedelemadó-teher 50 százalékát. „Meddig akarjuk még büntetni országunk nagy teljesítőit?” – tette fel a kérdést Merz. A „vagyonadó” kifejezést pedig „osztályharcos retorikának” nevezte. A szolidaritási pótlék kérdésében sem látszik kompromisszum. Merz egyértelműen annak eltörlése mellett foglalt állást: „Azt akarom, hogy a szolidaritási pótlék eltűnjön, mielőtt a Szövetségi Alkotmánybíróság kényszerít minket erre.” Az SPD nemrég ezzel ellentétes álláspontot képviselt.