A német kormánykoalíción belül egyre élesebb konfliktus bontakozik ki Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil alkancellár között, miközben a kabinet nehezen tudja végrehajtani a tervezett reformokat. Merz beszédet mondott a berlini szakszervezeti kongresszuson, ahol a gazdaság átalakításáról és a nyugdíjreformról szóló beszéde heves demonstrációt váltott ki a résztvevők körében – számolt be az eseményről a Bild.

Friedrich Merz ízelítőt kapott az emberek véleményéből

A koalíciós egyeztetések előtt Merz a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) berlini kongresszusán szólalt fel, ahol már érkezésekor demonstrálók fogadták.

A rendezvényen szigorú biztonsági intézkedések voltak érvényben, miközben a teremben is érezhető volt az ellenséges hangulat: a küldöttek demonstráció gyanánt táblákat emeltek a magasba, a kancellár beszédét pedig többször fújolás és bekiabálások szakították félbe.

Yasmin Fahimi, a DGB újraválasztott elnöke nyitóbeszédében bírálta a kormány egyes terveit, különösen az „egyoldalú teherviselést” és a munkavállalói jogok leépítését.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek készek együttműködni a kormánnyal az olyan kérdésekben, mint az energiaárak vagy a szakképzett munkaerő bevándorlása.

Merz beszédében Németország gazdasági stagnálásáról, a demográfiai problémákról és a digitalizáció elmaradásáról beszélt. Szerinte az ország évek óta a lehetőségei alatt teljesít, ezért átfogó reformokra van szükség az egészségbiztosítás, az ápolási rendszer, a nyugdíjrendszer, az energiapolitika és az állami bürokrácia területén.

A kancellár hangsúlyozta, hogy a jóléti állam fenntartása csak változásokkal és kompromisszumokkal lehetséges.

Különösen nagy ellenállást váltott ki, amikor Merz arról beszélt, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia a gazdasági növekedéshez, illetve amikor a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát a tőkepiaci alapú nyugdíjmegoldások erősítésével kapcsolta össze. A teremben hosszú perceken át tartó fújolás és gúnyos reakciók fogadták a reformjavaslatokat, a kancellár azonban végig folytatta beszédét.

Merz beszédének végén arra szólított fel, hogy a társadalom, a vállalatok és a szakszervezetek közösen dolgozzanak Németország gazdasági megújításán és a jóléti rendszer hosszú távú fenntartásán. Távozásakor azonban a küldöttek ismét kifütyülték, ami jól jelezte a kormány reformterveivel szembeni erős szakszervezeti ellenállást.