A német kancellár egy évvel hivatalba lépése után a ZDF műsorában elismerte: a koalíció nem tudta teljesíteni saját vállalásait. Friedrich Merz szerint a kormány teljesítménye elmarad attól, amit a választók és maga a politikai szövetség is elvárt.

Friedrich Merz szövetségi kancellár maga is elismerte a kudarcot

A CDU/CSU támogatottságának visszaesését „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, miközben a háttérben egyre súlyosabbá váló politikai feszültségek rajzolódnak ki. Bár Merz szerint a kabinet működőképes, a háttérben egyre erősebb az elégedetlenség.

Belső törésvonalak és gazdasági konfliktusok

A koalícióban különösen az adópolitika és a jövedelemadó-reform kérdése vált konfliktusforrássá. Bár Merz szerint a kabinet formálisan működőképes, a gyakorlatban egyre több az ellentét a CDU és az SPD között. A gazdasági miniszter és a pénzügyi tárca vezetése között is nyílt szakmai vita alakult ki, ami tovább gyengíti a kormányzati egységet.

A kialakult helyzetről Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak úgy fogalmazott:

„Öt év alatt megfeleződött a CDU támogatottsága, 40 százalékról 22-re esett vissza a Kereszténydemokrata Unió, közben pedig az AfD megállíthatatlanul erősödik és a Zöldek is visszajöttek”

„Büntetik a kormánypártokat, népszerűtlen a koalíció és a politikájának köszönhetően egyre népszerűtlenebb is lesz” – tette hozzá. A szakértő szerint a CDU alapvető problémája, hogy a választási ígéretek nem valósulnak meg: „Amit a CDU korábban ígért azt nem teljesíti, illetve egy olyan perspektívát mutat a németeknek, ami a társadalom számára kevéssé vonzó.”

„Ilyen a Merz által bejelentett alapnyugdíj, a Bürgergeld megszüntetése, és a csak kissé megszigorított migráció sem oldja meg a problémákat. Amiket ígértek nagy változásokat, azokat nem csinálták meg.”

Gazdasági válság és elmaradt reformok

Kiszelly Zoltán szerint a politikai kudarcot tovább mélyíti a német gazdaság állapota.

„A saját maguk által keltett várakozásokhoz képest teljesítettek alul, de azt se feledjük, hogy negyedik éve recesszió van Németországban. A technológiaváltás miatt nő a munkanélküliség, ipari munkahelyeket zárnak be, nincs olcsó orosz energia, és sok olyan dolog van, ami már a korábbi jelzőlámpa koalíció alatt elindult, de most felgyorsult, mert Merz egy év alatt sem orvosolta ezeket a gondokat” – sorolta Kiszelly Zoltán.