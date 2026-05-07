Lehetetlen ígéretek, romló számok és belső feszültségek – Friedrich Merz egy év után kénytelen szembenézni a valósággal: a CDU–SPD koalíció nem hozta el a várt fordulatot, miközben a párt támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt. Kiszelly Zoltán lapunknak úgy fogalmazott: öt év alatt megfeleződött a CDU támogatottsága, közben pedig az AfD megállíthatatlanul erősödik, és a Zöldek is visszajöttek köszönhetően Friedrich Merz politikájának.
A német kancellár egy évvel hivatalba lépése után a ZDF műsorában elismerte: a koalíció nem tudta teljesíteni saját vállalásait. Friedrich Merz szerint a kormány teljesítménye elmarad attól, amit a választók és maga a politikai szövetség is elvárt.  

Friedrich Merz szövetségi kancellár maga is elismerte a kudarcot
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A CDU/CSU támogatottságának visszaesését „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, miközben a háttérben egyre súlyosabbá váló politikai feszültségek rajzolódnak ki. Bár Merz szerint a kabinet működőképes, a háttérben egyre erősebb az elégedetlenség.

Belső törésvonalak és gazdasági konfliktusok

A koalícióban különösen az adópolitika és a jövedelemadó-reform kérdése vált konfliktusforrássá. Bár Merz szerint a kabinet formálisan működőképes, a gyakorlatban egyre több az ellentét a CDU és az SPD között. A gazdasági miniszter és a pénzügyi tárca vezetése között is nyílt szakmai vita alakult ki, ami tovább gyengíti a kormányzati egységet.

A kialakult helyzetről Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak úgy fogalmazott:

„Öt év alatt megfeleződött a CDU támogatottsága, 40 százalékról 22-re esett vissza a Kereszténydemokrata Unió, közben pedig az AfD megállíthatatlanul erősödik és a Zöldek is visszajöttek”

„Büntetik a kormánypártokat, népszerűtlen a koalíció és a politikájának köszönhetően egyre népszerűtlenebb is lesz” – tette hozzá. A szakértő szerint a CDU alapvető problémája, hogy a választási ígéretek nem valósulnak meg: „Amit a CDU korábban ígért azt nem teljesíti, illetve egy olyan perspektívát mutat a németeknek, ami a társadalom számára kevéssé vonzó.”

„Ilyen a Merz által bejelentett alapnyugdíj, a Bürgergeld megszüntetése, és a csak kissé megszigorított migráció sem oldja meg a problémákat. Amiket ígértek nagy változásokat, azokat nem csinálták meg.”

Gazdasági válság és elmaradt reformok

Kiszelly Zoltán szerint a politikai kudarcot tovább mélyíti a német gazdaság állapota. 

„A saját maguk által keltett várakozásokhoz képest teljesítettek alul, de azt se feledjük, hogy negyedik éve recesszió van Németországban. A technológiaváltás miatt nő a munkanélküliség, ipari munkahelyeket zárnak be, nincs olcsó orosz energia, és sok olyan dolog van, ami már a korábbi jelzőlámpa koalíció alatt elindult, de most felgyorsult, mert Merz egy év alatt sem orvosolta ezeket a gondokat” – sorolta Kiszelly Zoltán. 

CDU: süllyedő hajó, belső széteséssel

A párton belüli kilépési hullám is a válság mélységét mutatja. A Kereszténydemokrata Unióból (CDU) tömegesen távoznak a tagok Friedrich Merz kancellár politikája miatt. Carsten Linnemann főtitkár a párt hétfői elnökségi ülésén arról beszélt, hogy valóságos kilépési hullám indult el a CDU-ban.

A párttagok menekülése a süllyedő hajóról azt üzeni, hogy nincs esély a változásra. Az már nem működik, hogy a CDU erősebb reformokat akar, ami tetszik a gazdaságnak, a szociáldemokrata partner pedig fékezi azokat, ami tetszik a szegényebb rétegnek. Ez a korábbi merkeli nagykoalíciók alatt jó szereposztás volt, de akkor még ment a szekér

– fogalmazott Kiszelly Zoltán. A szakértő szerint ma már ez a modell működésképtelen: „Most azonban ez már nem működik, mert a gazdaság miatt a helyzet rossz.” A feszültség pedig szerinte már a kormány legfelső szintjén is jól látható. „Már egymásnak üzengetnek, a szociáldemokrata pénzügyminiszter Klingbeil és a kereszténydemokrata gazdasági miniszter nincs egy állásponton, ez egy valódi konfliktus nem egy színjáték” – fejtette ki. 

A politikai instabilitás legnagyobb nyertesei az ellenzéki pártok lehetnek. Ezek miatt a szakértő szerint a protest pártok erősödnek, ez látható az AfD és a Zöldek esetében. 

Ez azt jelenti, hogy az elégedetlenség a kormánnyal szemben az ellenzéknek kedvez. Ha a kormánypártok nem hajtják végre a szükséges gazdasági és társadalmi reformokat, akkor hamarosan politikai kényszerhelyzetbe kerülhetnek.

– mondta.

Merz mozgástere egyre szűkül

A problémák láttán a CDU-n belül is keresik a lehetséges alternatívát. Kiszelly szerint

„Az olcsó orosz energia segítségével fordulhatna a gazdasági helyzet. A CDU-n belül Merz ellenpontja Jens Spahn lehet.”

A szakértő szerint ugyanakkor a kormányzati válság akár radikális forgatókönyvekhez is vezethet. „Akár kisebbségi kormányzás is jöhet, de az nem népszerű a németek körében” – összegezte Kiszelly Zoltán.

 

