A német kancellár egy évvel hivatalba lépése után a ZDF műsorában elismerte: a koalíció nem tudta teljesíteni saját vállalásait. Friedrich Merz szerint a kormány teljesítménye elmarad attól, amit a választók és maga a politikai szövetség is elvárt.
A CDU/CSU támogatottságának visszaesését „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, miközben a háttérben egyre súlyosabbá váló politikai feszültségek rajzolódnak ki. Bár Merz szerint a kabinet működőképes, a háttérben egyre erősebb az elégedetlenség.
Belső törésvonalak és gazdasági konfliktusok
A koalícióban különösen az adópolitika és a jövedelemadó-reform kérdése vált konfliktusforrássá. Bár Merz szerint a kabinet formálisan működőképes, a gyakorlatban egyre több az ellentét a CDU és az SPD között. A gazdasági miniszter és a pénzügyi tárca vezetése között is nyílt szakmai vita alakult ki, ami tovább gyengíti a kormányzati egységet.
A kialakult helyzetről Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak úgy fogalmazott:
„Öt év alatt megfeleződött a CDU támogatottsága, 40 százalékról 22-re esett vissza a Kereszténydemokrata Unió, közben pedig az AfD megállíthatatlanul erősödik és a Zöldek is visszajöttek”
„Büntetik a kormánypártokat, népszerűtlen a koalíció és a politikájának köszönhetően egyre népszerűtlenebb is lesz” – tette hozzá. A szakértő szerint a CDU alapvető problémája, hogy a választási ígéretek nem valósulnak meg: „Amit a CDU korábban ígért azt nem teljesíti, illetve egy olyan perspektívát mutat a németeknek, ami a társadalom számára kevéssé vonzó.”
„Ilyen a Merz által bejelentett alapnyugdíj, a Bürgergeld megszüntetése, és a csak kissé megszigorított migráció sem oldja meg a problémákat. Amiket ígértek nagy változásokat, azokat nem csinálták meg.”
Gazdasági válság és elmaradt reformok
Kiszelly Zoltán szerint a politikai kudarcot tovább mélyíti a német gazdaság állapota.
„A saját maguk által keltett várakozásokhoz képest teljesítettek alul, de azt se feledjük, hogy negyedik éve recesszió van Németországban. A technológiaváltás miatt nő a munkanélküliség, ipari munkahelyeket zárnak be, nincs olcsó orosz energia, és sok olyan dolog van, ami már a korábbi jelzőlámpa koalíció alatt elindult, de most felgyorsult, mert Merz egy év alatt sem orvosolta ezeket a gondokat” – sorolta Kiszelly Zoltán.
CDU: süllyedő hajó, belső széteséssel
A párton belüli kilépési hullám is a válság mélységét mutatja. A Kereszténydemokrata Unióból (CDU) tömegesen távoznak a tagok Friedrich Merz kancellár politikája miatt. Carsten Linnemann főtitkár a párt hétfői elnökségi ülésén arról beszélt, hogy valóságos kilépési hullám indult el a CDU-ban.
A párttagok menekülése a süllyedő hajóról azt üzeni, hogy nincs esély a változásra. Az már nem működik, hogy a CDU erősebb reformokat akar, ami tetszik a gazdaságnak, a szociáldemokrata partner pedig fékezi azokat, ami tetszik a szegényebb rétegnek. Ez a korábbi merkeli nagykoalíciók alatt jó szereposztás volt, de akkor még ment a szekér
– fogalmazott Kiszelly Zoltán. A szakértő szerint ma már ez a modell működésképtelen: „Most azonban ez már nem működik, mert a gazdaság miatt a helyzet rossz.” A feszültség pedig szerinte már a kormány legfelső szintjén is jól látható. „Már egymásnak üzengetnek, a szociáldemokrata pénzügyminiszter Klingbeil és a kereszténydemokrata gazdasági miniszter nincs egy állásponton, ez egy valódi konfliktus nem egy színjáték” – fejtette ki.
A politikai instabilitás legnagyobb nyertesei az ellenzéki pártok lehetnek. Ezek miatt a szakértő szerint a protest pártok erősödnek, ez látható az AfD és a Zöldek esetében.
Ez azt jelenti, hogy az elégedetlenség a kormánnyal szemben az ellenzéknek kedvez. Ha a kormánypártok nem hajtják végre a szükséges gazdasági és társadalmi reformokat, akkor hamarosan politikai kényszerhelyzetbe kerülhetnek.
– mondta.
Merz mozgástere egyre szűkül
A problémák láttán a CDU-n belül is keresik a lehetséges alternatívát. Kiszelly szerint
„Az olcsó orosz energia segítségével fordulhatna a gazdasági helyzet. A CDU-n belül Merz ellenpontja Jens Spahn lehet.”
A szakértő szerint ugyanakkor a kormányzati válság akár radikális forgatókönyvekhez is vezethet. „Akár kisebbségi kormányzás is jöhet, de az nem népszerű a németek körében” – összegezte Kiszelly Zoltán.