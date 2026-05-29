Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Sport

Hivatalos: a Fradi bejelentette az új vezetőedzőt, mindenkit sokkoltak

Friedrich Merz

Súlyos figyelmeztetést kapott Merz: összeomolhat Kelet-Németország gazdasága

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre súlyosabb munkaerőhiány fenyegeti Kelet-Németországot, miközben a szakértők szerint a következő években drámai gazdasági visszaesés jöhet. A kutatók négy sürgős lépést várnak Friedrich Merz kancellártól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Friedrich MerzNémetországkormánygazdaságvisszaesés

Bár Kelet-Németország az elmúlt években fokozatosan felzárkózott a nyugati tartományokhoz, a szakértők szerint most komoly veszélybe került a térség gazdasági fejlődése. A müncheni Ifo Intézet drezdai kutatóközpontja arra figyelmeztetett: a demográfiai válság és a szakemberhiány újra leszakadással fenyegeti a keleti régiókat, írja a Berliner Zeitung.

Merz
Friedrich Merz német kancellár egy gyárlátogatáskor (Fotó: AFP/Christopher Neundorf)

A kölni német Gazdaságkutató Intézet korábban még arról számolt be, hogy Kelet-Németország termelékenysége nő, a gazdasági növekedés gyorsul, miközben csökkennek a bérköltségek és egyre több vállalkozás indul. A kutatók szerint a keleti tartományok gazdasági teljesítménye már elérte Rajna-vidék–Pfalz vagy Schleswig-Holstein szintjét.

A kedvező folyamatokat azonban most megtörheti az elöregedés és a munkaerőhiány.

Az Ifo Intézet számításai szerint 2035-re hét százalékkal csökkenhet a munkaképes korú lakosság Kelet-Németországban. A helyzet különösen Szász-Anhaltban és Türingiában válhat kritikussá, ahol tömeges nyugdíjba vonulás várható. A szakértők szerint a következő években a magánberuházások is jelentősen visszaeshetnek, ami veszélybe sodorhatja az elmúlt 35 év gazdasági eredményeit.

Merz kormányától ezt várnák

A tanulmány szerzői szerint Friedrich Merz kancellár kezében van a megoldás, ehhez azonban radikális intézkedésekre lenne szükség.

Az egyik legfontosabb javaslat a nyugdíjkorhatár gyors emelése lenne. A kutatók szerint a jelenlegi reformtervek túl lassúak, ezért a nyugdíjkorhatárt mielőbb 70 évre kellene emelni. Kelet-Németországban különösen nagy problémát jelent az elöregedés: a 65 év felettiek aránya már most 28 százalék, miközben Nyugat-Németországban ez az arány 22 százalék. A jelentés szerint az idősebb szakemberekre továbbra is szükség lenne a gazdaság működéséhez.

A szakértők emellett sürgetik a mesterséges intelligencia gyorsabb bevezetését is. Szerintük az MI-rendszerek részben kiválthatnák a hiányzó munkaerőt az adminisztrációban, a pénzügyekben vagy akár az állami hivatalokban is. Ehhez azonban szerintük lazítani kellene az adatvédelmi szabályokon, mert az Európai Unió jelenlegi előírásai és a német adatvédelmi törvények lassítják a technológiai fejlődést.

Súlyos gond a bürokrácia

A kutatás arra is figyelmeztet, hogy a túlzott bürokrácia tovább rontja a versenyképességet. Míg 1990-ben mintegy 45 ezer paragrafus szerepelt a német szövetségi joganyagban, addig 2026-ra ez a szám már meghaladta a 93 ezret. A szakértők szerint gyorsabb deregulációra, hivatalösszevonásokra és az állami apparátus csökkentésére lenne szükség.

People walk and gather along the Main River at night in Frankfurt am Main, Hesse, Germany, on May 15, 2026. Riverside paths, bridges, skyline towers, and illuminated waterfront areas are part of the city's evening leisure and nightlife. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Emberek sétálnak este a az iparáról is híres Frankfurt am Mainban
Fotó: Michael Nguyen  / NurPhoto/AFP

Komoly problémát jelent az infrastruktúra állapota is. A jelentés szerint továbbra sincs közvetlen ICE-vasúti kapcsolat Berlin és több keleti tartományi főváros között, miközben az autópályák és hidak állapota is romlik. A német szövetségi közútügyi hivatal adatai alapján több mint 250 keletnémet autópályahíd állapota kritikus vagy elégtelen.

A szakértők szerint a szélessávú internet kiépítése is messze elmarad a nyugati tartományokétól, miközben az egyetemek és iskolák állapota is súlyosan leromlott. A felsőoktatási intézmények felújítási igénye országosan már megközelíti a 100 milliárd eurót. A tanulmány szerzői úgy vélik, Kelet-Németország gazdasági helyzete az egész német gazdaság állapotát tükrözi. Szerintük ha a keleti régiókban nem sikerül fenntartani a növekedést és a beruházásokat, akkor hosszabb távon egész Németország versenyképessége veszélybe kerülhet.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!