Súlyos figyelmeztetést kapott Merz: összeomolhat Kelet-Németország gazdasága

Bár Kelet-Németország az elmúlt években fokozatosan felzárkózott a nyugati tartományokhoz, a szakértők szerint most komoly veszélybe került a térség gazdasági fejlődése. A müncheni Ifo Intézet drezdai kutatóközpontja arra figyelmeztetett: a demográfiai válság és a szakemberhiány újra leszakadással fenyegeti a keleti régiókat, írja a Berliner Zeitung.

A kölni német Gazdaságkutató Intézet korábban még arról számolt be, hogy Kelet-Németország termelékenysége nő, a gazdasági növekedés gyorsul, miközben csökkennek a bérköltségek és egyre több vállalkozás indul. A kutatók szerint a keleti tartományok gazdasági teljesítménye már elérte Rajna-vidék–Pfalz vagy Schleswig-Holstein szintjét.

A kedvező folyamatokat azonban most megtörheti az elöregedés és a munkaerőhiány.

Az Ifo Intézet számításai szerint 2035-re hét százalékkal csökkenhet a munkaképes korú lakosság Kelet-Németországban. A helyzet különösen Szász-Anhaltban és Türingiában válhat kritikussá, ahol tömeges nyugdíjba vonulás várható. A szakértők szerint a következő években a magánberuházások is jelentősen visszaeshetnek, ami veszélybe sodorhatja az elmúlt 35 év gazdasági eredményeit.

Merz kormányától ezt várnák

A tanulmány szerzői szerint Friedrich Merz kancellár kezében van a megoldás, ehhez azonban radikális intézkedésekre lenne szükség.

Az egyik legfontosabb javaslat a nyugdíjkorhatár gyors emelése lenne. A kutatók szerint a jelenlegi reformtervek túl lassúak, ezért a nyugdíjkorhatárt mielőbb 70 évre kellene emelni. Kelet-Németországban különösen nagy problémát jelent az elöregedés: a 65 év felettiek aránya már most 28 százalék, miközben Nyugat-Németországban ez az arány 22 százalék. A jelentés szerint az idősebb szakemberekre továbbra is szükség lenne a gazdaság működéséhez.

A szakértők emellett sürgetik a mesterséges intelligencia gyorsabb bevezetését is. Szerintük az MI-rendszerek részben kiválthatnák a hiányzó munkaerőt az adminisztrációban, a pénzügyekben vagy akár az állami hivatalokban is. Ehhez azonban szerintük lazítani kellene az adatvédelmi szabályokon, mert az Európai Unió jelenlegi előírásai és a német adatvédelmi törvények lassítják a technológiai fejlődést.