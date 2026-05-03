Merz népszerűsége romokban, az AfD megállíthatatlanul tör előre

Friedrich Merz német kancellár hivatalba lépésének egyéves évfordulójára népszerűsége mélypontra került. A németek több mint 80 százaléka elégedetlen a munkájával, és a friss felmérések szerint az Alternatíva Németországért (AfD) párt a legerősebb politikai erőjévé vált az országban – számolt be róla az NTV.

Friedrich Merz német kancellár kezet fog alkancellárjával, Lars Klingbeillel

Fotó: AFP

A Merz által beígért reformok többsége továbbra is csak a bejelentési szakaszban tartanak, és a német kormány legfontosabb projektjei eddig főként pénzköltéssel kapcsolatosak voltak: az adósságszabályok lazítása a védelem finanszírozása érdekében, valamint az infrastruktúrára és klímavédelemre felvett 500 milliárd eurós hitel is látványos lépés volt, ellenben sok fontos kérdésben nem történt érdemi előrelépés.

A német kormánykoalíció működését folyamatos viták, ingerültség és rosszindulat jellemzi. Erre a legjobb példa a Spiegel beszámolója volt, amely szerint Merz egy tanácskozáson rákiabált alkancellárjára, az SPD vezetőjére, Lars Klingbeilre. Az viszont szintén igaz, hogy Merznek és kormányának rendkívül nehéz dolga van, például az Egyesült Államok vámjai súlyosan érintik a német gazdaságot, Grönland annektálásának szándéka majdnem szétfeszítette a NATO-t, az iráni háború pedig energiaválságot idézett elő. Ahogy arról lapunk is beszámolt, féktelenül emelkedik az olaj ára, durvul az energiaválság.

Merz azért is vállalta hivatalba lépésekor a hatalmas eladósodást, mert attól tartott, hogy Trump kiléptetheti az Egyesült Államokat a NATO-ból.

Ez Merz népszerűtlenségének egyik fő oka, ugyanis a választási kampányban még kizárta az adósságfék-szabályok lazítását. A németek szemében a pozitívumok közé tartozik a kancellár fáradhatatlan kiállása Ukrajna mellett. Az ő kezdeményezésére jött létre az Európai Unió 90 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomagja, amely pénzügyi mozgásteret biztosít az országnak ahhoz, hogy folytathassa a háborút. Merz legfontosabb ígéretei azonban a német gazdasági növekedés beindítása és az európai béke elérése voltak – amik rövid távon elérhetetlen célnak bizonyulnak.