Válságban Merz: Jön a kancellárváltás Berlinben?

Friedrich Merz egy évvel ezelőtt azzal az ígérettel vette át Németország vezetését, hogy véget vet az Olaf Scholz-kormány folyamatos belharcainak, stabilitást teremt, és új lendületet ad Európa legnagyobb gazdaságának. Most azonban egyre több német és nemzetközi lap ír arról, hogy a CDU–SPD-koalíció ugyanabba a válságspirálba került, mint elődje.

Friedrich Merz szövetségi kancellár és Lars Klingbeil szövetségi pénzügyminiszter (Fotó: AFP)

Az Euractiv szerint a koalíciós partnerek hónapok óta képtelenek megegyezni az adó-, nyugdíj-, egészségügyi és szociális reformokról. A gazdasági helyzet sem javult érdemben: az iráni háború miatti energiapiaci bizonytalanság és az amerikai vámok tovább gyengítik a német gazdaságot. A lap szerint

Merz népszerűsége történelmi mélypontra zuhant.

A Le Monde arról ír, hogy a németek 83 százaléka elégedetlen Merz teljesítményével, és egyre többen kérdőjelezik meg vezetői képességeit. A francia lap szerint a kancellár helyzetét tovább nehezíti, hogy korábban nem volt kormányzati vezetői tapasztalata, ráadásul több vitatott kijelentése is komoly politikai károkat okozott.

Klingbeil lehet Merz legnagyobb kihívója?

Mindeközben Lars Klingbeil az elmúlt hónapokban a német kormány egyik meghatározó szereplőjévé vált. A pénzügyminiszteri és alkancellári posztot betöltő SPD-politikus egyre gyakrabban kerül a politikai viták középpontjába, miközben több kérdésben is nyílt nézetkülönbség alakult ki közte és Friedrich Merz között.

Több elemzés szerint ma már ő számít a koalíció egyik legerősebb emberének.

Ein Jahr Kanzler Merz und man kann sich kaum vorstellen, dass es ein zweites geben wird. Seine Bilanz ist einfach nur erschütternd: Rekordverschuldung, Bürgerbeschimpfung, katastrophale Umfragewerte und kein einziges gehaltenes Wahlversprechen.



Friedrich Merz hat bewiesen, dass… pic.twitter.com/cRDYKV2F7z — Christian Abel AfD (@erdbeerbuegler) May 6, 2026

A Reuters szerint Klingbeil már nyíltan beszél a koalíció hitelességi válságáról. A politikus úgy fogalmazott:

Nincs értelme kerülgetni a témát: csökkent a bizalom a politika iránt.

Hozzátette: az elmúlt hetek nyilvános konfliktusai súlyosan rombolták a kormány és a koalíció hitelességét.

Az El País szerint a koalíción belüli feszültségek egyre nyíltabbá váltak az elmúlt hónapokban. Friedrich Merz és Lars Klingbeil több fontos kérdésben is látványosan eltérő álláspontot képvisel.

Míg az SPD-s politikus a magasabb jövedelműek nagyobb megadóztatását sürgeti, addig Merz ezt nyilvánosan is elutasította. A lap szerint a koalíciós partnerek ma már rendszeresen egymást hibáztatják a kormány problémái és a reformok elakadása miatt.

Egyre nagyobb befolyásra tesz szert Lars Klingbeil

A 48 éves Lars Klingbeil régóta az SPD egyik meghatározó politikusa. Már fiatalon bekapcsolódott a párt munkájába, dolgozott Gerhard Schröder egykori kancellár mellett is, később pedig az SPD főtitkára, majd társelnöke lett. 2025-ben egyszerre kapta meg az alkancellári és a pénzügyminiszteri posztot Friedrich Merz kormányában.