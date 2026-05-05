Így pazarolna el 20 milliárd eurót az EU mesterséges intelligenciára

Az Európai Unió 20 milliárd eurós programot készít elő, amelynek célja nagyméretű mesterségesintelligencia-központok, úgynevezett „gigagyárak” létrehozása. A tervet Ursula von der Leyen még több mint egy éve ismertette, és az EU ezzel kíván válaszolni az Egyesült Államok és Kína gyors technológiai előretörésére. A bejelentés tavasszal várható, de a kezdeményezés már most komoly vitákat vált ki – írja a Politico.

A program lényege, hogy négy-öt hatalmas létesítmény épüljön, amelyek egyenként mintegy 100 ezer grafikus processzorral működnének, és nagy teljesítményű MI-modellek fejlesztését szolgálnák. Ezek jóval nagyobbak lennének a már korábban bejelentett, 16 országban létrehozandó 19 szuperszámítógépnél.

A beruházásokat köz- és magánforrásokból finanszíroznák, az EU 20 milliárd eurós alapot hozott létre a támogatásukra.

Szakértők és politikusok szerint azonban kérdéses, hogy Európában valóban van-e igény ekkora számítási kapacitásra. Többen attól tartanak, hogy a program nem hozza meg a várt eredményt, és nem csökkenti érdemben az EU lemaradását az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. A kritikusok arra is felhívják a figyelmet, hogy miközben Európa főként szabályozási kérdésekkel foglalkozott, addig más országok hatalmas beruházásokba kezdtek. Az OpenAI például 500 milliárd dolláros, az Anthropic pedig 50 milliárd dolláros fejlesztést indított.

Az sem világos, hogy kik használnák ki ezeket az óriásközpontokat. Európában jelenleg kevés olyan vállalat működik, amelynek szüksége lenne ilyen kapacitásra.

Gyakran a francia Mistral nevét említik, de a cég saját infrastruktúrát épít, jelentős beruházásokkal Svédországban és Franciaországban. Emiatt egyre többen mondják, hogy az EU-nak inkább azokra a területekre kellene koncentrálnia, ahol már most is erős, például az ipari fejlesztésekre.

További aggály, hogy a program növelheti Európa függőségét az amerikai technológiától, különösen az Nvidia dominanciája miatt a chipgyártásban. Több európai parlamenti képviselő is figyelmeztetett arra, hogy az adatközpontok piaca erősen koncentrált, és így nehéz csökkenteni a külső függőséget.

Az Európai Bizottság ezzel szemben azzal érvel, hogy a cél a digitális szuverenitás erősítése. Vagyis az, hogy az európai cégek és kutatók saját, biztonságos rendszerekben dolgozhassanak, és ne legyenek kiszolgáltatva más kontinensek infrastruktúrájának.

A program előkészítése még tart, a pályázati folyamatot többször elhalasztották, a hivatalos indulás tavasszal várható. A terv egyszerre tekinthető fontos lépésnek és kockázatos vállalásnak, amelynek sikeressége egyelőre bizonytalan.