Mianmarban házi őrizetbe került a bebörtönzött Nobel-békedíjas vezető

A Nobel-békedíjas vezetőt még a 2021-es katonai hatalomátvétel során távolították el hivatalából, amikor Min Aung Hlaing tábornok irányításával a hadsereg átvette az irányítást az ország felett. Azóta Szú Csí elszigetelten, feltehetően egy fővárosi börtönben volt fogva tartva, és hosszú ideig sem családja, sem jogi képviselői nem léphettek kapcsolatba vele, írja a BBC.

A 2026. április 30-án közzétett fotón Aung Szan Szú Csí egy ismeretlen helyszínen (Fotó: AFP)

Aung Szan Szú Csí 2021 óta van bebörtönözve, miután egy katonai puccs megdöntötte demokratikusan megválasztott kormányát. Jelenleg 33 év börtönbüntetését tölti, amelyet később 27 évre csökkentettek, szövetségesei politikai indíttatásúnak nevezett vádak alapján.

A mostani bejelentést azonban kétkedéssel fogadták hozzátartozói. Fia, Kim Aris szerint semmilyen hiteles bizonyíték nincs arra, hogy édesanyját valóban átszállították volna házi őrizetbe. Mint mondta, az állami médiában közzétett fénykép nem új, és szerinte nem igazolja a jelenlegi helyzetet.

Az ügy részletei továbbra is homályosak: a politikus jogi képviselői sem kaptak hivatalos értesítést az intézkedésről.

Az elmúlt években gyakorlatilag semmilyen megbízható információ nem látott napvilágot Szú Csí egészségi állapotáról vagy fogva tartásának körülményeiről.

Mianmar lépése mögött politikai megfontolások állhatnak

A mianmari katonai rezsim igyekszik enyhíteni nemzetközi elszigeteltségét és javítani megítélésén a külvilág szemében. Egyes vélemények szerint a mostani döntés akár egy későbbi részleges vagy teljes szabadon bocsátás előjele is lehet.

Min Aung Hlaing mianmari államfő eltörölte a halálos ítéleteket Mianmarban (Fotó: AFP)

Szú Csí korábban a mianmari demokratikus átmenet szimbóluma volt: 2015-ben választások révén került hatalomra, miután évtizedeken át a katonai diktatúra ellenzékeként, hosszú házi őrizetben töltötte életének jelentős részét. Nemzetközi megítélése ugyanakkor később romlott, amikor kormánya védelmébe vette a hadsereget a rohingja kisebbséggel szembeni fellépés miatt.

Ennek ellenére a hazai támogatottsága továbbra is jelentős. Szakértők szerint a mianmari lakosság körében még mindig erős a személyéhez kötődő bizalom, és sokan remélik, hogy hamarosan teljes szabadságát is visszanyerheti.