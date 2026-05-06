A műsorban elhangzott: míg 2023-ban még alig 800 bevándorló érkezett Krétára Líbiából, addig tavaly már több mint húszezren érték el a görög szigetet. Kréta korábban nem számított az illegális migráció egyik fő útvonalának, az embercsempész-hálózatok azonban folyamatosan új útvonalakat keresnek Európa felé.

Migrációs nyomás alatt Kréta: egyre több illegális bevándorló érkezik a görög szigetre

A migrációs hullám elérte Krétát

– fogalmazott Marsai Viktor, aki szerint a helyi lakosság arányaihoz képest már most is jelentős nyomás nehezedik a szigetre. Hozzátette: az embercsempészek mindig azt figyelik, hol találhatók az európai határok „gyenge pontjai”.

A szakértő szerint Kréta földrajzi helyzete különösen kedvez az embercsempészeknek, mivel a sziget alig több mint 200 kilométerre található az afrikai partoktól. Marsai Viktor arról is beszélt, hogy a Kelet-Líbiát ellenőrző Halifa Haftar tábornok együttműködik az embercsempész-csoportokkal, amelyek gyakorlatilag csak csónakba ültetik az embereket, majd észak felé indítják őket.

Gyakorlatilag csak be kell tenniük az embereket a csónakokba, és azt mondani, hogy mindig észak felé haladjanak

– mondta a szakértő.

Marsai Viktor szerint a modell könnyen fenntartható, mivel a túlzsúfolt, gyakran meghibásodó csónakokat a görög parti őrség sok esetben automatikusan kimenti, így a migránsok már el is érik az Európai Unió területét.

A legtöbb esetben később a görög szárazföldre szállítják őket, ahonnan sokan továbbindulnak Nyugat-Európa felé.

A szakértő arról beszélt, hogy Líbiában jelenleg több ezren várnak az átkelésre, miközben jelentősen nőtt a Szudánból érkezők száma is. Elmondása szerint a szudáni polgárháború miatt már több mint félmillió szudáni tartózkodhat Líbiában, és sokan Európa felé szeretnének továbbmenni. Az érkezők mintegy hetven százaléka már szudáninak vallja magát.

Marsai Viktor hangsúlyozta: az embercsempész-hálózatok szerepe meghatározó, mivel Európába gyakorlatilag senki sem jut el nélkülük.

Ahol kereslet van, ott a kínálat is meg fog születni

– fogalmazott, hozzátéve: az embercsempész-hálózatok nemcsak Kelet-, hanem Nyugat-Líbiában is aktívan működnek.