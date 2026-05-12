Brüsszel már dörzsöli a tenyerét: Orbán Anita végrehajtaná a migrációs paktumot

2026 júniusától hatályba lépnének az uniós migrációs paktum rendelkezései, amelyek további kötelezettségeket rónak a tagállamokra. A mostani rendszer vészhelyzeti kvótát vezet be, a mechanizmust többségi szavazással erőltették át decemberben. A migrációs nyomás alatt álló országokkal való szolidaritás értelmében a tagállamoknak három lehetőségük van: menedékkérők átvétele, technikai támogatás vagy pénzügyi hozzájárulás. Minden tagállam maga dönti el, hogy mit vállal. A bizottság felmérése szerint azonban Magyarország semmilyen érdemi migrációs nyomásnak nincs kitéve.

Magyarország déli határán évek óta többlépcsős védelem működik: van fizikai határzár (kerítés), jelen vannak a rendészek, mindehhez szigorú jogi szabályozás is társul. A 2015 óta fokozatosan kiépített rendszer azonban több ponton ütközik Brüsszellel.

Az Európai Unió Bírósága 2020 decemberében kimondta, hogy Magyarország több ponton megsértette az uniós menekültügyi és visszatérési szabályokat. Az uniós jogszabály szerint 28 napnál tovább nem lehetett volna „fogva tartani” a menedékkérő családokat. Ezalatt kellett elbírálni a kérelmüket. Meg nem született döntések esetén pedig be kellett volna engedni őket az adott országba a határidő lejárta után. A magyar kormány ezt nem tette meg, a bíróságon azzal érvelt, hogy Szerbia felé nyitottak voltak a tranzitzónák, tehát ezek nem minősültek fogvatartásnak, de ezt az érvet a bíróság nem fogadta el.

Bóka János korábban rámutatott: a paktum végrehajtásához körülbelül tízezer fős határ menti kapacitást kellene kiépíteni, ami lényegében egy tízezer fős migránstábor létrehozását jelentené.

Magyarországnak évente fokozatosan növekvő számban kellene menekültkérelmeket elbírálnia, a végső szakaszban több mint 23 ezer ügyet évente

– jelentette ki korábban Facebook-videójában Bóka János. Emellett „szolidaritási alapon” más országok kérelmeinek elbírálásában is részt kellene vennie. Bóka János abszurdnak nevezte, hogy Brüsszel nem tekinti fontosnak a külső határok védelmét.

Komoly uniós nyomás alá kerülhet a Tisza-kormány a migráció ügyében. Magyar Péterék mindent át akarnak venni az unióból, mert az Európai Néppárt ezt várja el tőlük – de a magyarok a nemzeti konzultációkon korábban elutasították az illegális bevándorlást. Az európai ügyek bizottsága előtti meghallgatásán Orbán Anita, a Tisza Párt miniszterjelöltje hangsúlyozta: az elmúlt időszakban Magyarország sokszor inkább problémaként, semmint partnerként jelent meg az uniós döntéshozatalban, ezen azonban változtatni kívánnak.

Kiemelte, hogy az EU-s pénzek megszerzése az egyik legfontosabb feladat, ehhez azonban jelentős jogalkotási munkára lesz szükség.

Úgy fogalmazott: Magyarország a jövőben nem „bot a küllők között” akar lenni, hanem aktív és konstruktív szereplő. Bóka János szerint a Tisza Párt szemmel láthatóan támogatja a migrációs paktum végrehajtását.