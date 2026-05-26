Minden tizedik migráns felszívódott egyes német tartományokban, köztük bűnözők is

Az Exxpress újságírója, Christian Ortner szerint hiába csökkent az utóbbi időszakban a menedékkérelmek száma Németországban és Ausztriában, az iszlamizációval kapcsolatos problémák tovább súlyosbodtak. Kifejtette, hogy a nyugati országok politikai vezetése látszatmegoldásokkal próbálja kezelni a migráció hatását, miközben a társadalmi feszültségek tovább nőnek.

Kevesebb a menedékkérelem, de a migránsok száma nem csökkent – megbukott a nyugati politika

Ortner cikkében arról ír, hogy az osztrák és német vezetés egyaránt igyekszik azt a képet mutatni, mintha sikerült volna visszaszorítani a Szíriából, Afganisztánból, Irakból és más afrikai országokból érkező bevándorlókat. A politikusok a visszaeső menedékkérelmekre, a német határellenőrzések szigorítására, illetve az Ausztriában ideiglenesen felfüggesztett családegyesítésekre hivatkoznak. A publicista szerint azonban ez nem valódi fordulat, hanem a politikai túlélés érdekében tett kísérlet.

Úgy véli, azok a pártok, amelyek 2015 óta tétlenül nézték a tömeges bevándorlást, most a választói elégedetlenség miatt próbálnak szigorúbb fellépést mutatni.

A szerző szerint ennek hátterében az áll, hogy több európai országban megerősödtek a bevándorlásellenes politikai erők. Példaként említi a német AfD-t, az osztrák FPÖ-t és Marine Le Pen pártját Franciaországban. Ortner szerint a menedékkérők számának csökkenése nem jelenti azt, hogy a korábban érkezett migránsok száma is csökkent volna. A szerző külön kitér arra is, hogy a családegyesítés korlátozása csak átmeneti intézkedés lesz, mert azt várhatóan később ismét engedélyezni fogják. A szerző szerint különösen aggasztó a helyzet Bécsben és a német nagyvárosokban. Hozzátette:

az Európai Unió új migrációs paktuma sem fog érdemi változást hozni.

Angela Merkel akkori német kancellár 2015. augusztus 31-én kimondta híres mondatát: „Wir schaffen das” (Meg tudjuk csinálni). A kijelentés a migránsválság szimbólumává vált, és több százezer menekült előtt nyitotta meg a határokat. Németországban az elmúlt másfél-két évben tízezernél is több menedékkérő tűnt el az állami ellátórendszerből, a hatóságok pedig nem tudják, hol tartózkodnak. Egyes tartományokban szinte minden tizedik befogadott migráns felszívódott, köztük rendőrség által is körözött személyek.