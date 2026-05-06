Milliókat költ Bécs egy queer kulturális központra

A beszámolók szerint már 2025 januárjában is jelentős összeget, mintegy 620 ezer eurót hagytak jóvá a központ új helyszínének kialakítására, most pedig további támogatást biztosítottak a működésre. Így másfél év alatt csaknem 920 ezer eurónyi közpénz áramlott az intézményhez Bécsben, írja az Exxpress.

A döntést a bécsi városvezetés többsége támogatta, ugyanakkor az ellenzéki pártok ellene szavaztak. Kritikusok szerint egyes programok nem feltétlenül indokolják az ilyen mértékű közfinanszírozást.

Felháborodás a közösségi médiában

A támogatás komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Több hozzászóló kifogásolta, hogy miközben bizonyos szociális területeken – például a súlyosan fogyatékkal élők támogatásánál – megszorításokról szólnak hírek, addig jelentős összegeket fordítanak kulturális projektekre.

Queere Geschichte sichtbar machen, bewahren und weitergeben: Genau das stärkt der Wiener Gemeinderat auch 2026 mit einer Förderung von 300.000 Euro für QWIEN. Dort werden Ausstellungen, Veranstaltungen, Forschung, Bildungsangebote, eine öffentlich zugängliche Bibliothek 1/3 pic.twitter.com/y7fDSMuSZB — Roter Rathausklub (@spwrathausklub) May 3, 2026

Bár az egyes állítások részletei vitatottak, az valóban téma Ausztriában, hogy egyes támogatási rendszerek átalakítása érzékenyen érint bizonyos társadalmi csoportokat.

A bécsi városvezetés ugyanakkor megvédi a döntést. Álláspontjuk szerint a queer közösség történetének bemutatása és megőrzése fontos kulturális feladat. A támogatásból többek között kiállításokat, felolvasásokat és városi programokat terveznek finanszírozni.