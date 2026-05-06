Milliókat költ Bécs egy queer kulturális központra

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Jelentős támogatást szavazott meg a bécsi városi tanács egy queer kulturális intézmény számára, ami komoly vitákat váltott ki Ausztriában. A döntés értelmében a QWIEN nevű szervezet Bécsben 300 ezer eurós támogatásban részesül, amivel az elmúlt időszakban közel egymillió euró közpénz jutott a projektre.
A beszámolók szerint már 2025 januárjában is jelentős összeget, mintegy 620 ezer eurót hagytak jóvá a központ új helyszínének kialakítására, most pedig további támogatást biztosítottak a működésre. Így másfél év alatt csaknem 920 ezer eurónyi közpénz áramlott az intézményhez Bécsben, írja az Exxpress.

Viennas mayor Michael Ludwig addresses a press conference prior to the tour of the the Eurovision Song Contest (ESC) official venue at the Stadthalle in Vienna on April 9, 2026. The Austrian capital Vienna will host the Eurovision Song Contest 2026 from May 12 to 16, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Bécs polgármestere, Michael Ludwig (Fotó: AFP/Joe Klamar)

A döntést a bécsi városvezetés többsége támogatta, ugyanakkor az ellenzéki pártok ellene szavaztak. Kritikusok szerint egyes programok nem feltétlenül indokolják az ilyen mértékű közfinanszírozást.

Felháborodás a közösségi médiában

A támogatás komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában is. Több hozzászóló kifogásolta, hogy miközben bizonyos szociális területeken – például a súlyosan fogyatékkal élők támogatásánál – megszorításokról szólnak hírek, addig jelentős összegeket fordítanak kulturális projektekre.

Bár az egyes állítások részletei vitatottak, az valóban téma Ausztriában, hogy egyes támogatási rendszerek átalakítása érzékenyen érint bizonyos társadalmi csoportokat.

A bécsi városvezetés ugyanakkor megvédi a döntést. Álláspontjuk szerint a queer közösség történetének bemutatása és megőrzése fontos kulturális feladat. A támogatásból többek között kiállításokat, felolvasásokat és városi programokat terveznek finanszírozni.

 

