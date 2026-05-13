Minden eshetőségre felkészültek a francia szuverenisták

Franciaországban a jobboldal már a következő nagy összecsapásra, a 2027-es elnökválasztásra készül. A Nemzeti Tömörülés (RN) stratégiája egyre tisztább körvonalakat ölt, és úgy tűnik, a párt fiatal és karizmatikus elnöke, Jordan Bardella készen áll arra, hogy szükség esetén a frontvonalba lépjen, méghozzá anélkül, hogy feladná pártvezetői tisztségét – számol be róla a Valeurs Actuelles francia hetilap.

Amennyiben a fellebbezési eljárás kedvező eredménnyel zárul, Marine Le Pen lehet a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje (Fotó: AFP)

A francia jobboldal legfontosabb politikai ereje október 24-én és 25-én Orleans-ban tartja nagyszabású kongresszusát, amely az elnökválasztási kampány hivatalos rajtját is jelenti majd. Az esemény csúcspontja egy több ezer fős nagygyűlés lesz, ahol mind Marine Le Pen, mind Jordan Bardella beszédet mond.

A párt vezetése azonban kénytelen egy „B-tervvel” is készülni.

Mint ismeretes, Marine Le Pent tavaly bűnösnek találták az Európai Parlament forrásainak elsikkasztásában a pártjával, a Nemzeti Tömörüléssel összefüggésben az európai parlamenti asszisztensek foglalkoztatásával kapcsolatban. Le Pen két év letöltendő és két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott, emellett öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól. A politikus az ítélet ellen fellebbezett, ebben az eljárásban döntés július 7-re, tehát még bőven az orleans-i pártkongresszus előtt várható.

Le Pen márciusban egy interjúban elmondta, hogy a bíróság is elismerte, hogy az ügyében politikai döntés született, hiszen az ítéletben megfogalmazott cél az volt, hogy megakadályozzák az indulását az elnökválasztáson. Kifejtette, hogy

ez valójában a kezdetektől egy politikai ügy volt, mivel Martin Schulz, az Európai Parlament korábbi szocialista elnöke indította.

L’État de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue.



Elle empêche un recours effectif, elle justifie l’exécution provisoire par le fait de se défendre, et elle applique l’esprit d’une loi postérieure aux faits qui nous sont reprochés. pic.twitter.com/L86VOT0Our — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 31, 2025

Amennyiben a bíróság olyan ítéletet hoz, amely nem gátolja meg Le Pen indulását, ő lesz a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje. Ez esetben Jordan Bardella a miniszterelnöki tisztség várományosa lesz. Ha azonban a jogi akadályok elháríthatatlannak bizonyulnak, Bardella veszi át a stafétát, és ő mérkőzik meg az elnöki székért.

A stratégia legérdekesebb újdonsága azonban Bardella helyzete. A Le Parisien értesülései szerint Bardella – Marine Le Pen korábbi gyakorlatával ellentétben – akkor is megtartaná a Nemzeti Tömörülés elnöki posztját, ha ő lenne a párt elnökjelöltje. Le Pen 2017-ben és 2021-ben ideiglenesen háttérbe vonult a pártvezetésből a kampány idejére, hogy a „nemzet egységét” szimbolizáló, pártok feletti jelöltként jelenhessen meg.

Bardella környezete azonban ma másként látja a helyzetet.

Szerintük az RN mára olyan megkerülhetetlen és masszív politikai hatalommá vált, amelynek operatív és militáns ereje nem koloncot, hanem komoly előnyt jelent a jelölt számára. „A Nemzeti Tömörülés egyedülálló mozgósító erő, egy olyan bázis, amelyet hiba lenne elengedni a küzdelem során” – érvelnek Bardella szövetségesei.