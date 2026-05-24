Moszkva bevetette Putyin rettegett fegyverét, Zelenszkijék nagy bajban

Moszkva nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre ukrán katonai vezetési pontok, légibázisok és hadiipari létesítmények ellen – közölte az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva a RIA Novosztyi.
A tárca szerint a támadás válasz volt azokra az ukrán csapásokra, amelyeket Moszkva állítása szerint civil célpontok ellen hajtottak végre.
Az ukrán fél által orosz polgári létesítmények ellen végrehajtott támadásokra válaszul az orosz fegyveres erők nagyszabású csapást mértek kijelölt katonai célpontokra
– áll a minisztérium közleményében.
Az orosz közlés szerint a művelet során Oresnyik ballisztikus rakétákat, Iszkander rakétákat, Kinzsal hiperszonikus rakétákat, Cirkon cirkálórakétákat, valamint támadó drónokat vetettek be.
A védelmi minisztérium azt állítja, hogy minden kijelölt célpontot eltaláltak, és a hadművelet elérte a kitűzött célját – számolt be a Lenta.
A támadás következményei Kijevben is súlyosak voltak. Az ukrán hatóságok szerint a rakéta- és dróncsapások a főváros több kerületét is elérték: lakóházak, üzleti központok és közlekedési létesítmények rongálódtak meg, több épületben tűz ütött ki. A támadásban legalább két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek. A mentőegységek több mint negyven helyszínen végeztek mentési munkálatokat.
A Lenta cikkében emlékeztetett arra, hogy május 22-én az ukrán fegyveres erők csapást mértek a luhanszki pedagógiai egyetem sztarobelszki szakképző intézményére. Az ügyet követően Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki a lehetséges válaszlépéseket.
Oroszország zsákutcába jutott a csatatéren, ezért célzott támadásokkal terrorizálja Ukrajnát
– írta Kaja Kallas. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint ezek undorító terrorcselekmények, amelyek arra irányulnak, hogy lehetőleg minél több polgári áldozatot szedjenek.
Moszkva állítólag Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat vet be – olyan rendszereket, amelyeket nukleáris robbanófejek szállítására terveztek –, ez politikai ijesztgetés és meggondolatlan nukleáris szakadékáthágás. Jövő héten az EU külügyminiszterei megvitatják, hogyan lehetne fokozni a nemzetközi nyomást Oroszországra
– tette hozzá.