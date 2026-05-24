Moszkva bevetette Putyin rettegett fegyverét, Zelenszkijék nagy bajban

Moszkva nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre ukrán katonai vezetési pontok, légibázisok és hadiipari létesítmények ellen – közölte az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva a RIA Novosztyi.

A tárca szerint a támadás válasz volt azokra az ukrán csapásokra, amelyeket Moszkva állítása szerint civil célpontok ellen hajtottak végre.

Az ukrán fél által orosz polgári létesítmények ellen végrehajtott támadásokra válaszul az orosz fegyveres erők nagyszabású csapást mértek kijelölt katonai célpontokra

– áll a minisztérium közleményében.

All districts of Kyiv suffered from the night Russian missile-drone attack: almost all weapons were used, including the "Oreshnik" in Bila Tserkva. 56 injured and 2 dead are known.



This is one of the largest attacks on the capital throughout the war. pic.twitter.com/BtfwnQNNhC — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) May 24, 2026

Az orosz közlés szerint a művelet során Oresnyik ballisztikus rakétákat, Iszkander rakétákat, Kinzsal hiperszonikus rakétákat, Cirkon cirkálórakétákat, valamint támadó drónokat vetettek be.

A védelmi minisztérium azt állítja, hogy minden kijelölt célpontot eltaláltak, és a hadművelet elérte a kitűzött célját – számolt be a Lenta.

⚠️ Another angle of the reported Oreshnik strike on Bila Tserkva, allegedly showing impacts from the missile’s inert kinetic rods.



As seen from the published footages this time Oreshnik deployed six submunition clusters, each carrying six kinetic rods, for a total of 36 rods. https://t.co/lfQ12uwcNX pic.twitter.com/S0bowsv5mz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 23, 2026

A támadás következményei Kijevben is súlyosak voltak. Az ukrán hatóságok szerint a rakéta- és dróncsapások a főváros több kerületét is elérték: lakóházak, üzleti központok és közlekedési létesítmények rongálódtak meg, több épületben tűz ütött ki. A támadásban legalább két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek. A mentőegységek több mint negyven helyszínen végeztek mentési munkálatokat.

A Lenta cikkében emlékeztetett arra, hogy május 22-én az ukrán fegyveres erők csapást mértek a luhanszki pedagógiai egyetem sztarobelszki szakképző intézményére. Az ügyet követően Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki a lehetséges válaszlépéseket.

Russia hit a dead-end on the battlefield, so it terrorizes Ukraine with deliberate strikes on city centres.



These are abhorrent acts of terror meant to kill as many civilians as possible.



Moscow reportedly using Oreshnik intermediate-range ballistic missiles – systems designed… — Kaja Kallas (@kajakallas) May 24, 2026

Oroszország zsákutcába jutott a csatatéren, ezért célzott támadásokkal terrorizálja Ukrajnát

– írta Kaja Kallas. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint ezek undorító terrorcselekmények, amelyek arra irányulnak, hogy lehetőleg minél több polgári áldozatot szedjenek.

Moszkva állítólag Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat vet be – olyan rendszereket, amelyeket nukleáris robbanófejek szállítására terveztek –, ez politikai ijesztgetés és meggondolatlan nukleáris szakadékáthágás. Jövő héten az EU külügyminiszterei megvitatják, hogyan lehetne fokozni a nemzetközi nyomást Oroszországra

– tette hozzá.