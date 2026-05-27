Kijev EU-s békeküldöttet kért, de a tagállamok abban sem értenek egyet, szabad-e egyáltalán tárgyalni Moszkvával

Ukrajna arra sürgeti az Európai Uniót, hogy segítsen előmozdítani a békefolyamatot és vállaljon aktívabb szerepet az orosz–ukrán háború lezárásában. A problémát jelenleg az jelenti, hogy olyan békeküldöttet jelöljenek ki, akit Moszkva és Kijev egyaránt elfogadna. A kérdést részletesen megvitatják a szerdán kezdődő európai külügyminiszterek találkozóján, azonban döntés vélhetően nem születik majd – írja a BBC.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, európai segítséggel indítaná újra a megrekedt béketárgyalásokat a kijevi vezetés.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha egy interjúban mondta el, hogy Kijev szeretne új dinamikát vinni a tárgyalási folyamatba:

Új tárgyalási formátumra van szükségünk az orosz féllel [...] az európai fél aktívabb részvételével.

A megbízotti szerepre esélyesként emlegetik Angela Merkel volt német kancellárt és Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnököt is, de Szibiha nem kívánt neveket említeni. Merkel korábban egyértelművé tette, hogy nem kíván közvetítőként fellépni Oroszország és Európa között az ukrajnai háború ügyében. A volt német kancellár szerint az ilyen tárgyalásokhoz politikai hatalomra és hivatalos felhatalmazásra van szükség, ezért a közvetítői feladatot a hatalmon lévő európai vezetők közül kell valakinek ellátnia. Draghi szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy ebben a szakaszban még inkább nem kommentálja az eseményeket.

A hétvégén Alexander Stubb finn elnök kijelentette, hogy valószínűleg nem tudna nemet mondani, ha felkérnék a feladatra, de csak akkor vállalkozna a feladatra, ha Oroszország előbb beleegyezik egy tűzszünetbe – erre azonban eddig semmilyen jel nem utal. A hétvégén Kijevet rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg, Moszkva újabb csapásokat helyezett kilátásba a város ellen, figyelmeztetve a külföldi állampolgárokat, hogy hagyják el a várost.

Miközben folytatja támadásait, Oroszország azzal vádolja az EU-t, hogy katonailag támogatja Kijevet, és ezzel aláássa az amerikai békeerőfeszítéseket.

Oroszország inkább az Egyesült Államokkal tárgyalna, részben presztízsokokból, részben azért, mert Donald Trump elnök megbízottai sokkal inkább Kijevre, mintsem Moszkvára gyakoroltak nyomást. Ez a megközelítés eddig azonban kudarcot vallott és Marco Rubio külügyminiszter a múlt héten kijelentette, hogy

az Egyesült Államokat nem érdekli a végtelen találkozók sorozata, amelyek nem vezetnek sehova.

Azóta pontosította álláspontját, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok továbbra is kész közvetíteni, ha erre lehetőség nyílik. Az EU be akar kapcsolódni a békeerőfeszítésekbe és biztosítani akarja, hogy Ukrajna és Európa biztonsága szempontjából a lehető legkedvezőbb megállapodás jön létre. Vlagyimir Putyin azt állítja, nyitott az ötletre, amennyiben az európai békeküldött személye elfogadható. Saját jelöltje az EU-megbízotti szerepre Gerhard Schröder volt német kancellár volt, aki Moszkva közeli szövetségese és hosszú ideje az orosz érdekek lobbistája. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas azonnal elutasította az ötletet. Szerinte Schröder „az asztal mindkét oldalán ülne”.