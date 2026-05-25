Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Fontos!

Lemondott Lázár János

Ukrajna

Oroszország új üzenete hidegzuhanyként érte Ukrajnát

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz külügy szerint csak akkor lehet tartós béke, ha Kijev visszatér az 1990-es évek elején fennálló állapotokhoz. Miközben Moszkva világos feltételeket szabott a béke kapcsán, az ukrán vezetés már a Belarusszia felől érkező fenyegetésre készül, ezért Volinyban és a kijevi régióban is megkezdték a körkörös védelem kiépítését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúBelorusszia

Kijev egyértelmű üzenetet kapott Moszkvából, miszerint Ukrajnának vissza kell térnie az 1990-es évek eleji állapotához a konfliktus hosszú távú rendezése érdekében – mondta az orosz külügyminisztérium egyik magasrangú tisztviselője, Alekszej Poliscsuk – számolt be róla a Ria Novosztyi.

Moszkva kijelölte a határokat Ukrajna számára
Moszkva kijelölte a határokat Ukrajna számára
Fotó: AFP

Átfogó, igazságos és fenntartható rendezés csak a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésével lehetséges. Ukrajnának vissza kell térnie államiságának az 1990-es évek elején meglévő alapjaihoz, amikor a nemzetközi közösség elismerte függetlenségét

– fogalmazott.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Moszkva a maga részéről ragaszkodik az Anchorage-ban elért megállapodásokhoz, valamint azokhoz az alapelvekhez, amelyeket Vlagyimir Putyin 2024 júniusában ismertetett. Az év eleje óta Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői három tárgyalási fordulót tartottak. A legutóbbi megbeszélésekre február 17–18-án került sor Genfben. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint a békefolyamat jelenlegi szünete a Közel-Keleten kialakult eszkalálódó helyzet következménye. Hozzátette, hogy közben az ukrán fegyveres erők helyzete a frontvonalakon tovább romlik, így Kijev mozgástere a döntéshozatalban egyre szűkebb.

Ukrajna belarusz támadástól tart

Andrij Cseren nyilatkozata szerint Ukrajna megkezdte a Belarussziával határos volinyi régió körkörös védelmének előkészítését – közölte a Lentra hírügynökség.

A hírek szerint az intézkedés a határ menti területeket érinti, amelyek átfogó evakuálási forgatókönyveket mérlegelnek arra az esetre, ha a határ felől fenyegetést észlelnének. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kijevi régióban is körkörös védelem kialakítására készülnek.

Korábban Volodimir Zelenszkij egy Belarusszia felől érkező támadással riogatott, mondván, hogy Minszk csapást mérhet Volinyra, valamint a Zsitomiri és a Rivnei régiókra.

Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető ugyanakkor többször kijelentette, hogy a köztársaság nem kíván belekeveredni az ukrajnai konfliktusba. Hozzátette, hogy erre sem katonai, sem polgári szempontból nincs szükség.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!