Moszkva lehűtötte a nyugati reményeket, Putyinék válasza után Zelenszkij dührohamot kap

Jurij Usakov hozzátette, hogy mindenki, beleértve az ukrán tárgyalókat is, „megérti, hogy Kijevnek most már csak egyetlen komoly lépést kell tennie”, amely után az ellenségeskedés véget ér, és megnyílik a kilátás „egy további hosszú távú rendezés kilátásairól szóló komoly megbeszélésekre”. Moszkva álláspontja szerint Kijevnek a Donbász ügyében kellene lépnie. Oroszország azt várja, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a térségből.

Zelenszkij dühönghet a moszkvai nyilatkozat után (Fotó: AFP)

Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

Ezt mindenki megérti, ezért most, őszintén szólva, időpocsékolás meggyőzni egymást, mert most ezt a lépést Kijevtől, konkrétan Zelenszkijtől várják

– mondta Usakov.

Az EU vezetői eközben potenciális tárgyalásokra készülnek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – jelentette ki egy magas rangú tisztviselő, miközben az európai fővárosok egyre frusztráltabbak a Donald Trump amerikai elnök által vezetett, az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások miatt.

António Costa, az Európai Tanács elnöke azt nyilatkozta, hogy szerinte „van potenciál” abban, hogy az EU tárgyaljon Putyinnal, és hogy a blokk élvezi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatását.

Az EU 27 nemzeti vezetőjével beszélgetek, hogy lássuk, hogyan szervezzük meg magunkat a legjobban, és hogy meghatározzuk, mit kell hatékonyan megvitatni Oroszországgal, amikor eljön a megfelelő pillanat erre

– mondta Costa.

Az EU vezetőinek múlt hónapban Cipruson tartott csúcstalálkozóján Zelenszkij „arra kért minket, hogy legyünk felkészülve a tárgyalásokhoz való pozitív hozzájárulásra” – tette hozzá Costa.

Az EU régóta vallott politikája az, hogy Kijev bevonása nélkül ellenezze az Ukrajnával kapcsolatos megbeszéléseket vagy döntéseket. Sok vezető azonban attól tart, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti, a több mint négy éve tartó háború lezárását célzó béketárgyalások csekély előrelépést mutattak, és az EU-t veszélyesen partvonalra szorították, kitéve annak, hogy kénytelen legyen elfogadni egy olyan megállapodást, amellyel nem ért egyet.

Costa azt mondta, Brüsszel „elkerüli a Trump elnök vezette folyamat megzavarását”, és elismerte, hogy a Kremltől nem érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy Putyin hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni a blokk bármely képviselőjével.

Néhány EU-vezető, köztük Bart De Wever belga miniszterelnök is felvetette annak lehetőségét, hogy megpróbáljanak tárgyalásokat kezdeményezni a Kremllel, mások szerint azonban nincs konszenzus a 27 vezető között abban, hogy kit kellene kinevezni a blokk nevében szóvivőnek, mikor kellene ilyen erőfeszítéseket tenni, és mi lenne az üzenet Putyinnak.

Az utolsó háromoldalú találkozóra az USA, Ukrajna és Oroszország között február 18-án került sor.