A Krem épületétől néhány kilométerre, egy felhőkarcolóba csapódott egy drón. Moszkva polgármestere szerint az ukrán támadásban senki nem sérült meg, azonban azt továbbra sem lehet tudni, hogy mi is volt az eredeti célpontja a támadásnak – írja a Bild.

Moszkva belvárosába, egy felhőkarcolóba csapódott egy ukrán drón

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Az orosz Telegram csatornák jelentése szerint több drón repült nagyon alacsony magasságban Moszkva belvárosa felé az éjszaka folyamán. Az első robbanásokat helyi idő szerint hajnali 1 óra körül jelentették, később pedig a hatóságok megerősítették, hogy a Moszfilm tornyot találat érte.

In russia, in moscow, a drone hit a building on Mosfilmovskaya street. Many celebrities are live there.



From this location to the kremlin +/- 7km, and to the russian ministry of defense just 3km.



The russians are already in full panic! pic.twitter.com/17UIeAIgyM — EMPR.media (@EuromaidanPR) May 4, 2026

A becsapódás mindössze hat és fél kilométerre történt a Kremltől, körülbelül öt kilométerre az orosz külügyminisztérium épületétől és négy kilométerre az orosz hírszerző akadémiától. Az egyelőre nem világos, hogy a drón célt tévesztett, vagy valóban a felhőkarcoló volt-e a cél. Az mindenesetre pontosan látszik, hogy az ukránok már Moszkvára is képesek csapást mérni.

A város polgármestere szerint egyébként a támadásban szerencsére senki nem sérült meg, a romok eltakarítását és az üpület felmérést pedig már megkezdték a hatóságok.

A támadás különösen érzékeny időszakban történt a Kreml számára: május 9-én Oroszország hagyományosan nagyszabású katonai parádéval ünnepli a náci Németország feletti győzelem évfordulóját a Vörös téren. Idén azonban nem fognak katonai eszközök felvonulni az Ukrajnában zajló hadműveletek miatt.