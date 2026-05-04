Eltűnt Vlagyimir Putyin – itt az európai hírszerzés leleplezése

Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

Egy felhőkarcolóba csapódott egy ukrán drón, mindössze néhány kilométerre a Kremltől. Az ukrán haderő akciója jól mutatja, hogy már Moszkva sincs biztonságba a támadások elől. A tisztviselők szerint egyébként a robbanásban senki nem sérült meg.
A Krem épületétől néhány kilométerre, egy felhőkarcolóba csapódott egy drón. Moszkva polgármestere szerint az ukrán támadásban senki nem sérült meg, azonban azt továbbra sem lehet tudni, hogy mi is volt az eredeti célpontja a támadásnak – írja a Bild

Moszkva belvárosába, egy felhőkarcolóba csapódott egy ukrán drón
Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Az orosz Telegram csatornák jelentése szerint több drón repült nagyon alacsony magasságban Moszkva belvárosa felé az éjszaka folyamán. Az első robbanásokat helyi idő szerint hajnali 1 óra körül jelentették, később pedig a hatóságok megerősítették, hogy a Moszfilm tornyot találat érte.

A becsapódás mindössze hat és fél kilométerre történt a Kremltől, körülbelül öt kilométerre az orosz külügyminisztérium épületétől és négy kilométerre az orosz hírszerző akadémiától. Az egyelőre nem világos, hogy a drón célt tévesztett, vagy valóban a felhőkarcoló volt-e a cél. Az mindenesetre pontosan látszik, hogy az ukránok már Moszkvára is képesek csapást mérni. 

A város polgármestere szerint egyébként a támadásban szerencsére senki nem sérült meg, a romok eltakarítását és az üpület felmérést pedig már megkezdték a hatóságok. 

A támadás különösen érzékeny időszakban történt a Kreml számára: május 9-én Oroszország hagyományosan nagyszabású katonai parádéval ünnepli a náci Németország feletti győzelem évfordulóját a Vörös téren. Idén azonban nem fognak katonai eszközök felvonulni az Ukrajnában zajló hadműveletek miatt. 

 

