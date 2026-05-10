A munkáspárti képviselők Starmert hibáztatják a választási vereség után

A BBC szerint számos Labour-képviselő úgy véli: maga a miniszterelnök vált a párt legnagyobb tehertételévé a választók szemében. Egy munkáspárti politikus úgy fogalmazott: az emberek szinte kizárólag Starmerről beszéltek, és szerinte ha ő vezeti a pártot a következő országos választáson, annak vereség lesz a vége.

Peter Kyle, az Egyesült Királyság üzleti és kereskedelmi minisztere (Fotó: Anadolu/AFP/Zeynep Demir)

Más képviselők is arról számoltak be, hogy a választók nem feltétlenül a Munkáspártot utasítják el, hanem személy szerint Keir Starmerrel szemben alakult ki erős ellenérzés.

Starmer jövője a tét

A párton belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés arról, hogy egy vezetőváltás megoldaná-e a problémákat. Többen attól tartanak, hogy egy belső hatalmi harc csak tovább gyengítené a kormányzó pártot egy rendkívül feszült gazdasági és társadalmi helyzetben. A kabinet tagjai egyelőre igyekeznek kiállni Starmer mellett. Peter Kyle gazdasági miniszter arról beszélt, hogy a választási kudarcot nem lehet egyszerűen a miniszterelnök nyakába varrni, az egész pártnak vállalnia kell a felelősséget.

A háttérben azonban már javában zajlanak az utódlási találgatások. A párt baloldalához közelebb álló képviselők egy része Andy Burnham manchesteri polgármestert látná szívesen Starmer helyén. Többen azt szeretnék, ha a miniszterelnök csak ideiglenesen maradna hivatalban, amíg Burnham vissza nem térhet a parlamentbe és el nem indulhat a párt vezetésért.

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke Angela Rayner, a Munkáspárt parlamenti képviselője valamint Andy Burnham, Manchester polgármestere (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A brit lapok szerint a hangulat egyre feszültebb a Munkáspárt parlamenti frakciójában. Egy képviselő odáig ment, hogy „lázadáshoz közeli állapotokról” beszélt arra az esetre, ha Burnham indulását ismét megakadályoznák.

A Munkáspárt elvesztette az önkormányzati választásokat

A választási eredmények különösen fájdalmasak a Munkáspárt számára. Walesben például történelmi vereséget szenvedtek, miközben több hagyományosan baloldali bástyában is meggyengültek.

Reform UK has emerged as the biggest winner so far in the latest election results, making significant gains in seats across key contests. --Sky News pic.twitter.com/a4kOkaihIU — GeoTechWar (@geotechwar) May 8, 2026

Eközben Nigel Farage pártja, a Reform UK látványosan erősödött, a konzervatívok pedig több helyen háttérbe szorultak.

Keir Starmer a hírek szerint a jövő héten nagyszabású beszédre készül, amelyben új törvényalkotási programot ismertet majd. Több munkáspárti politikus szerint azonban az, hogy ezt miként fogadják a választók és a párton belüli ellenfelek, döntő lehet Starmer politikai jövője szempontjából.

