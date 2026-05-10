A munkáspárti képviselők Starmert hibáztatják a választási vereség után

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egyre nagyobb nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre a Munkáspárton belül, miután a párt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. A brit sajtó szerint már több mint húsz munkáspárti képviselő követeli nyíltan vagy burkoltan, hogy Starmer mondjon le, vagy legalább jelölje meg távozásának időpontját.
A BBC szerint számos Labour-képviselő úgy véli: maga a miniszterelnök vált a párt legnagyobb tehertételévé a választók szemében. Egy munkáspárti politikus úgy fogalmazott: az emberek szinte kizárólag Starmerről beszéltek, és szerinte ha ő vezeti a pártot a következő országos választáson, annak vereség lesz a vége.

Peter Kyle, az Egyesült Királyság üzleti és kereskedelmi minisztere (Fotó: Anadolu/AFP/Zeynep Demir)

Más képviselők is arról számoltak be, hogy a választók nem feltétlenül a Munkáspártot utasítják el, hanem személy szerint Keir Starmerrel szemben alakult ki erős ellenérzés.

Starmer jövője a tét

A párton belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés arról, hogy egy vezetőváltás megoldaná-e a problémákat. Többen attól tartanak, hogy egy belső hatalmi harc csak tovább gyengítené a kormányzó pártot egy rendkívül feszült gazdasági és társadalmi helyzetben. A kabinet tagjai egyelőre igyekeznek kiállni Starmer mellett. Peter Kyle gazdasági miniszter arról beszélt, hogy a választási kudarcot nem lehet egyszerűen a miniszterelnök nyakába varrni, az egész pártnak vállalnia kell a felelősséget.

A háttérben azonban már javában zajlanak az utódlási találgatások. A párt baloldalához közelebb álló képviselők egy része Andy Burnham manchesteri polgármestert látná szívesen Starmer helyén. Többen azt szeretnék, ha a miniszterelnök csak ideiglenesen maradna hivatalban, amíg Burnham vissza nem térhet a parlamentbe és el nem indulhat a párt vezetésért.

 

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke Angela Rayner, a Munkáspárt parlamenti képviselője valamint Andy Burnham, Manchester polgármestere (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A brit lapok szerint a hangulat egyre feszültebb a Munkáspárt parlamenti frakciójában. Egy képviselő odáig ment, hogy „lázadáshoz közeli állapotokról” beszélt arra az esetre, ha Burnham indulását ismét megakadályoznák.

A Munkáspárt elvesztette az önkormányzati választásokat

A választási eredmények különösen fájdalmasak a Munkáspárt számára. Walesben például történelmi vereséget szenvedtek, miközben több hagyományosan baloldali bástyában is meggyengültek. 

Eközben Nigel Farage pártja, a Reform UK látványosan erősödött, a konzervatívok pedig több helyen háttérbe szorultak.

Keir Starmer a hírek szerint a jövő héten nagyszabású beszédre készül, amelyben új törvényalkotási programot ismertet majd. Több munkáspárti politikus szerint azonban az, hogy ezt miként fogadják a választók és a párton belüli ellenfelek, döntő lehet Starmer politikai jövője szempontjából.
 

 

