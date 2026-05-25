Óriási botrány a NATO-ban: több ország nemet mondott Ukrajna felfegyverzésére

Komoly feszültség alakult ki a NATO-n belül Ukrajna támogatása miatt, mivel több nagy nyugati állam is megakadályozta azt a tervet, amely kötelező szinthez kötötte volna a katonai segítségnyújtást a háborúban álló ország számára – számolt be cikkében a Telegraph.

Megfúrták az ukrán támogatást a NATO-országok

Nagy-Britannia és Franciaország is azon országok között volt, amelyek megakadályozták azt a NATO-javaslatot, amely a tagállamokat arra kötelezte volna, hogy GDP-jük 0,25 százalékát katonai támogatásként Ukrajnának biztosítsák.

A kezdeményezést Mark Rutte NATO-főtitkár szerette volna elfogadtatni a szövetség közelgő csúcstalálkozóján, azonban több tagállam ellenállása miatt a terv nem kapta meg a szükséges egyhangú támogatást.

Mint az kiderült, az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada akadályozta meg az elképzelést, amikor a Kijev támogatásának növeléséről szóló egyeztetéseken felmerült az ötlet.

Rutte azt remélte, hogy a javaslatot a NATO közelgő éves csúcstalálkozóján, Ankarában, Törökországban ratifikálják.

A miniszterek a múlt héten kezdték meg a tárgyalásokat Ukrajna jövőbeli támogatásával kapcsolatban.

A szövetség egyik bennfentese szerint legalább hét tagállam – amelyek mind GDP-jük több mint 0,25 százalékát fordítják Ukrajnának nyújtott katonai segítségre – támogatásáról biztosította az elképzelést.

A NATO-ban elfogadott javaslatokhoz valamennyi tagállam egyhangú támogatása szükséges, ám belső források alapján nem övezi túlzott lelkesedés az Ukrajna kötelező támogatását célzó ötletet.

Belső feszültségek és egymásra mutogatás

A brit kormány komoly bírálatok kereszttüzébe került, miután enyhített az orosz olaj- és gázexportot sújtó szankciókon. Kijev és más szövetségesek meglepetésére a miniszterek jóváhagyták azt a döntést, amely időszakos kivételeket biztosít harmadik országokban orosz nyersolajból finomított repülőgép-üzemanyag és dízel vásárlására a közel-keleti helyzetre hivatkozva.

Más szövetségesekkel ellentétben Nagy-Britannia katonai hozzájárulásának nagysága – amely az Egyesült Államok és Németország mögött a harmadik legnagyobb – nincs megkérdőjelezve annak ellenére sem, hogy nem éri el a GDP 0,25 százalékos szintjét. Keir Starmer legalább évi 3 milliárd font támogatást ígért a belátható jövőre, ami megközelítőleg a GDP 0,1 százalékának felel meg.

A kritikák többsége Franciaországra, Spanyolországra, Olaszországra és Kanadára irányul, amelyeket ismételten azzal vádolnak, hogy nem vállalnak elegendő részt a terhekből. A Kiel Intézet által összesített, nyilvánosan elérhető adatok szerint Hollandia, Lengyelország, valamint az északi és balti államok a GDP 0,25 százalékát elérő vagy azt meghaladó támogatást nyújtanak.