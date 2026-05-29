A NATO is reagált a romániai dróntámadásra, Von der Leyen szerint Oroszország újabb vörös vonalat lépett át

Romániában egy lakóépületbe csapódott és felrobbant egy, az eredeti útvonaláról letért orosz drón. A történtek után a NATO és az Európai Bizottság is megszólalt. A szövetség elítélte Oroszország felelőtlen magatartását, Ursula von der Leyen pedig kijelentette: Moszkva agresszív háborúja újabb vörös vonalat lépett át, ezért az EU tovább fokozza a nyomást Oroszországon.
Mint arról beszámoltunk, Romániában egy lakóépületbe csapódott egy drón, miután letért eredeti pályájáról. A történtekre határozott válasz érkezett a NATO-tól és az Európai Bizottságtól is. 

Az orosz drón a jelentések szerint robbanóanyagot is tartalmazott, amely teljes egészében felrobbant. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát. 

A NATO szóvivője az X-en azt írta: ma kora reggel egy romániai lakóházat drón talált el, miközben Oroszország az országhatár közelében támadta az ukrán infrastruktúrát. 

A NATO főtitkára kapcsolatban áll a román hatóságokkal. Elítéljük Oroszország felelőtlen magatartását, és a NATO továbbra is erősíteni fogja védelmi képességeit minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is

– fogalmazott.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elítélte a támadást. Véleménye szerint 

Oroszország agresszív háborúja újabb határt lépett át.

Kifejtette, hogy egy orosz drón behatolt Románia sűrűn lakott területére, és civileket sebesített meg. Az Európai Unió területén. Kijelentette:

Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Romániával és népével. Miközben tovább erősítjük biztonságunkat és elrettentő képességeinket, különösen a keleti határainkon, fokozzuk az Oroszországra nehezedő nyomást is.

A bizottsági elnök azt is jelezte, hogy már készül a 21. szankciós csomag.

Már a NATO határánál zajlik az orosz-ukrán háború

Áprilisban két hasonló incidens is történt: 17-én Románia légterét megsértette egy orosz drón egy éjszakai támadás során, ami miatt azonnal lépni kellett a hatóságoknak, 25-én pedig kétszáztizenhét embert evakuáltak Galati környékén, miután orosz dróntörmelékekre bukkantak.

 

