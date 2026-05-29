A NATO is reagált a romániai dróntámadásra, Von der Leyen szerint Oroszország újabb vörös vonalat lépett át

Mint arról beszámoltunk, Romániában egy lakóépületbe csapódott egy drón, miután letért eredeti pályájáról. A történtekre határozott válasz érkezett a NATO-tól és az Európai Bizottságtól is.
Az orosz drón a jelentések szerint robbanóanyagot is tartalmazott, amely teljes egészében felrobbant. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát.
A NATO szóvivője az X-en azt írta: ma kora reggel egy romániai lakóházat drón talált el, miközben Oroszország az országhatár közelében támadta az ukrán infrastruktúrát.
A NATO főtitkára kapcsolatban áll a román hatóságokkal. Elítéljük Oroszország felelőtlen magatartását, és a NATO továbbra is erősíteni fogja védelmi képességeit minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is
– fogalmazott.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elítélte a támadást. Véleménye szerint
Oroszország agresszív háborúja újabb határt lépett át.
Kifejtette, hogy egy orosz drón behatolt Románia sűrűn lakott területére, és civileket sebesített meg. Az Európai Unió területén. Kijelentette:
Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Romániával és népével. Miközben tovább erősítjük biztonságunkat és elrettentő képességeinket, különösen a keleti határainkon, fokozzuk az Oroszországra nehezedő nyomást is.
A bizottsági elnök azt is jelezte, hogy már készül a 21. szankciós csomag.
Már a NATO határánál zajlik az orosz-ukrán háború
Áprilisban két hasonló incidens is történt: 17-én Románia légterét megsértette egy orosz drón egy éjszakai támadás során, ami miatt azonnal lépni kellett a hatóságoknak, 25-én pedig kétszáztizenhét embert evakuáltak Galati környékén, miután orosz dróntörmelékekre bukkantak.