Mint arról beszámoltunk, Romániában egy lakóépületbe csapódott egy drón, miután letért eredeti pályájáról. A történtekre határozott válasz érkezett a NATO-tól és az Európai Bizottságtól is.

A NATO is reagált a romániai dróntámadásra, Von der Leyen szerint Oroszország újabb vörös vonalat lépett át Fotó: AFP

Az orosz drón a jelentések szerint robbanóanyagot is tartalmazott, amely teljes egészében felrobbant. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát.

A russian drone carrying explosives, involved in the bombing of infrastructure in Ukraine crashed in Galați, Romania, causing a fire on the roof of a residential apartment building.



Two persons sustained minor injuries and several residents required medical attention, the… pic.twitter.com/P8jzYFrEEp — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

A NATO szóvivője az X-en azt írta: ma kora reggel egy romániai lakóházat drón talált el, miközben Oroszország az országhatár közelében támadta az ukrán infrastruktúrát.

A NATO főtitkára kapcsolatban áll a román hatóságokkal. Elítéljük Oroszország felelőtlen magatartását, és a NATO továbbra is erősíteni fogja védelmi képességeit minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is

– fogalmazott.

Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elítélte a támadást. Véleménye szerint

Oroszország agresszív háborúja újabb határt lépett át.

Kifejtette, hogy egy orosz drón behatolt Románia sűrűn lakott területére, és civileket sebesített meg. Az Európai Unió területén. Kijelentette:

Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Romániával és népével. Miközben tovább erősítjük biztonságunkat és elrettentő képességeinket, különösen a keleti határainkon, fokozzuk az Oroszországra nehezedő nyomást is.

A bizottsági elnök azt is jelezte, hogy már készül a 21. szankciós csomag.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Már a NATO határánál zajlik az orosz-ukrán háború

Áprilisban két hasonló incidens is történt: 17-én Románia légterét megsértette egy orosz drón egy éjszakai támadás során, ami miatt azonnal lépni kellett a hatóságoknak, 25-én pedig kétszáztizenhét embert evakuáltak Galati környékén, miután orosz dróntörmelékekre bukkantak.