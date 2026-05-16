Politikai atombomba zuhant Zelenszkijre – jön a végítélet órája

Orbán Viktor mondott egy nagyon biztató dolgot a Fidesz szavazóinak

Április végén Friedrich Merz magára haragította az amerikai elnököt, amikor kijelentette, hogy Irán megalázza őket. Egy hónap sem telt el és ismét rossz színben tüntette fel Amerikát a német kancellár: a német fiataloknak nem ajánlaná, hogy ott tanuljanak, vagy munkavállalást tervezzenek az Egyesült Államokban. Kijelentése nem tette népszerűbbé a tengerentúlon sem.
A würzburgi fiatal katolikusok konferenciáján felszólaló Friedrich Merz német kancellár elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben nem tanácsolná a fiataloknak, hogy az Egyesült Államokban tanuljanak vagy dolgozzanak – számolt be róla a The Guardian.

Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP

Kijelentései ráadásul nem előzmény nélküliek, áprilisban Trump dühösen reagált a német kancellár kijelentéseire, aki azt mondta, hogy az Egyesült Államokat „megalázza” Irán vezetése, illetve hogy Washingtonnak nincs világos stratégiája a konfliktus lezárására. Néhány nappal később Washington bejelentette a Németországban állomásozó amerikai csapatok részleges kivonását. Emellett vámemeléseket jelentettek be az Európai Unióból importált autókra is, ami különösen érzékenyen érinti a német gazdaságot. A kancellár népszerűségi mutatói rekordmélységbe zuhantak, azóta elmondta, hogy nem adja fel a transzatlanti kapcsolatokon való munkát, ugyanakkor közölte, nem vonja vissza Trumpot bíráló kijelentéseit.

Merz: már nem tekintek Amerikára a lehetőségek hazájaként

Nagy csodálója vagyok Amerikának. Jelenleg azonban ez a csodálat nem növekszik”

– mondta egy pódiumbeszélgetés során, utalva a mélyen megosztott ország gyorsan változó társadalmi légkörére.

Ma már nem tanácsolnám a gyermekeimnek, hogy az Egyesült Államokba menjenek tanulni vagy dolgozni...”

– folytatta. A 70 éves politikus kifejtette, hogy ma Amerikában még a legképzettebb emberek is nagyon nehezen találnak munkát. Saját országáról szólva pedig Merz arra kérte a németeket, hogy ne álljanak át „katasztrófaüzemmódba” a világ helyzete miatt és próbáljanak optimistábban tekinteni a Németország által kínált lehetőségekre:

Szilárdan hiszem, hogy kevés olyan ország van a világon, amely olyan nagyszerű lehetőségeket kínál, különösen a fiatalok számára, mint Németország”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy évvel hivatalba lépése után Friedrich Merz német kancellár nehéz helyzetben van: gazdasági stagnálás, koalíciós konfliktusok után sok német választó már nem lát benne erős vezetőt, miközben az AfD erősödik. Merz jelenleg a gyengélkedő német gazdaság fellendítéséért küzd, és kifogásolta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete, valamint az azt követő Hormuzi-szoros blokádja súlyosan károsította az európai érdekeket. Az Egyesült Államokra tett újabb megjegyzés heves reakciókat váltottak ki Trump táborából. A Reuters beszámolója szerint  Trump, csak annyit üzent Merznek, hogy inkább saját „megtört országának“ helyrehozására kellene összpontosítania. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt vezetője közösségi oldalán reagált a kancellár kijelentéseire:

Merz a politikai légkör miatt nem javasolja az Egyesült Államokba látogatást. Ironikus, hogy éppen egy olyan kancellár mutogat vészjóslóan, aki szándékosan társadalmi és gazdasági összeomlás felé vezeti saját országát [...] Ez nem Németország érdeke”.

Pénteken a kancellár azt írta X oldalán, hogy telefonon beszélt Trumppal, miközben az amerikai elnök Kínából tartott hazafelé. Elmondása szerint Iránról, Ukrajnáról és a közelgő ankarai NATO-csúcstalálkozóról egyeztettek. 

Az Egyesült Államok és Németország erős partnerek egy erős NATO-ban”

– írta a bejegyzés végén Merz.

 

