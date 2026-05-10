Német katonai műholdakat bízott Elon Musk cégére a berlini kormány

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Komoly bírálatokat váltott ki Németországban, hogy a német katonai műholdak fellövésének irányítása gyakorlatilag Elon Musk amerikai milliárdos vállalatához, a SpaceX-hez került. Berlin mindeközben több tízmilliárd eurót készül elkölteni saját űrbiztonsági rendszerének kiépítésére.
A német kormány 2030-ig mintegy 35 milliárd eurót fordítana katonai és biztonsági célú űrprogramokra. A tervek között szerepel új műholdrendszerek, földi állomások és önálló európai űrindítási kapacitás kiépítése is, írja a Merkur.

Boris Pistorius német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Philipp Schulze)

Boris Pistorius német védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy Oroszország és Kína egyre komolyabb fenyegetést jelent az űrben és az űriparban, ezért Németországnak stratégiai önállóságra van szüksége ezen a területen is.

A gyakorlat azonban egyelőre mást mutat. A német SARah katonai felderítő műholdrendszert ugyanis az Egyesült Államokból indították útnak, Elon Musk SpaceX vállalatának Falcon rakétájával. A német Zöldek politikusa, Ayse Asar írásbeli kérdéssel fordult a szövetségi kormányhoz, azt tudakolva, miként értékelik utólag azt a döntést, hogy a katonai műholdak indítását a SpaceX-re bízták. A politikus különösen a technológiai szuverenitás és a biztonságpolitikai függőség kérdését vetette fel.

Ayse Asar (Alliance 90/Zöldek) felszólal a német Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

A német kormány válaszában elismerte: a hordozórakéta kiválasztása nem az állam vagy a Bundeswehr kezében volt, hanem a műholdgyártó cégek döntöttek arról, hogy melyik szolgáltatót veszik igénybe. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Elon Musk cége határozta meg a német katonai műholdak fellövésének technikai hátterét.

Ayse Asar ezt „biztonságpolitikai önfeladásnak” nevezte. 

Szerinte rendkívül problémás, hogy egy politikailag aktív amerikai milliárdos vállalata kulcsszerepet játszik a német katonai felderítő rendszerek működtetésében.

Német műholdprogram

A vita azért is erősödik, mert Németország egy új, mintegy tízmilliárd eurós katonai műholdprogramot is tervez SatcomBW 4 néven. A több száz kisebb műholdból álló rendszert már most sokan „német Starlinkként” emlegetik.

A SpaceX Falcon Heavy rakéta (Fotó: NurPhoto/AFP/Manuel Mazzanti)

A kritikusok szerint azonban Berlin továbbra sem adott egyértelmű garanciát arra, hogy a jövőbeni projektekben kizárólag európai hordozórakétákat és technológiát használnának. A német kormány csak annyit közölt: hosszú távon céljuk a nemzeti és európai űrindítási kapacitások erősítése, illetve a független hozzáférés biztosítása az űrhöz.

A Zöldek szerint ez önmagában kevés. Úgy vélik, ha Berlin nem rögzíti kötelező érvénnyel az európai technológiák előnyben részesítését, akkor a több milliárd eurós német űrprogramok végén ismét Elon Musk cége lehet a legnagyobb nyertes.

 

 

