Baloldali szélsőségesek támadtak meg egy keresztény egyesületet Németországban

Baloldali szélsőségesek rongálták meg a Kaleb nevű keresztény szervezet országos központját a németországi Chemnitzben. Az elkövetők festékszórókkal fújták le az épület homlokzatát és a támadást az Indymedia nevű platformon vállalták magukra – írja a Junge Freiheit.

Festékszórókkal fújták össze a segélyszervezet homlokzatát

A rongálás május 21-én történt és Falk Weissbach, a szervezet irodavezetője megerősítette a lapinformációkat. Elmondta, hogy a teljes utcafrontot festék borította, a helyreállítás és tisztítás költsége pedig körülbelül 3500 euróba fog kerülni. Az elmúlt négy évben ez már a harmadik hasonló támadás volt ugyanazon épület ellen. A két korábbi támadás 2023-ban és 2025-ben is karácsonykor történt – írja az ead.de.

In Chemnitz wurde das Familienzentrum des christlichen Vereins KALEB erneut angegriffen. Farbbeutel und Parolen beschädigten das Gebäude, der Staatsschutz ermittelt. pic.twitter.com/HwPpynpDCX — UOJ - orthodoxnews.de (@UOJorthodoxnews) January 9, 2026

Levelükben a baloldali szélsőségesek jobboldali fundamentalistának nevezték a Kalebet és azt állították, hogy a szervezet célja, hogy teljesen megszüntesse az abortuszt. A támadók emellett szombatra ellentüntetést szerveznek az Annabergben megrendezendő Élet menete elnevezésű rendezvény ellen.

Az elkövetők azt is közölték, hogy addig akarják folytatni akcióikat, amíg a Kaleb sem állami támogatást nem kap, sem más módon nem tud befolyást gyakorolni a német társadalomra.

A Kaleb vezetése szerint azonban a szervezet munkájának döntő része nem politikai tevékenység, hanem szociális segítségnyújtás. Weissbach elmondása szerint a munkájuk 97 százaléka várandós nők támogatásából áll. A szervezet a chemnitzi régióban tavaly mintegy 125 ezer euró támogatást juttatott el rászorulóknak, amelyet alapítványokon keresztül gyűjtöttek össze. Weissbach szerint ha a Kaleb megszüntetné tevékenységét, az elsősorban azokat az embereket érintené hátrányosan, akiknek sürgős segítségre van szükségük.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hosszú éveken át a politika és a média hajlamos volt félrenézni, amikor a baloldali szélsőségesség kérdése került napirendre. Miközben a közbeszédet a jobboldali veszélyekről szóló figyelmeztetések uralták, egyre inkább kirajzolódik: a valódi, növekvő fenyegetés a baloldali radikalizmus irányából érkezik.