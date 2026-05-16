Közel a totális összeomlás Németországban - egész Európa beleremeghet

Egy évvel hivatalba lépése után Friedrich Merz német kancellár nehéz helyzetben van: gazdasági stagnálás, koalíciós konfliktusok és az AfD erősödése közepette sok német választó már nem lát benne erős vezetőt. Miközben a kormánykoalíció és a kancellár pozíciója gyengül, a német sajtóban egyre gyakrabban merül fel Angela Merkel volt kancellár neve.

Németország egyszerre áll gazdasági, társadalmi és geopolitikai nyomás alatt

Fotó: AFP

A ZDF Politbarometer szerint rekordközeli az elégedetlenség a kormánnyal és magával Merzzel szemben. A kancellár keménykezű konzervatív vezetőként kampányolt, de kompromisszumokra kényszerül, emiatt a saját táborában is gyengül a támogatottsága. A CDU és az SPD között vita van:

a nyugdíjreformról,

az adósságfék reformjáról,

a jóléti kiadások csökkentéséről,

a fegyverkezéssel kapcsolatos költségvetésről,

valamint az energia- és gazdaságpolitikáról – írja a Süddeutsche Zeitung.

Lapunk is beszámolt róla, hogy egyre mélyül a válság a német kormánykoalíción belül, a kancellár és Lars Klingbeil alkancellár is nyílt konfliktusba került az adóemelések és a reformok miatt.

Németország már több éve gyenge növekedést produkál

Ipari visszaesés, magas energiaárak, autóipari problémák, túlzott bürokrácia és beruházási válság jellemzi a német gazdaságot. Két vezető kutatóintézet áprilisi jelentése szerint a német kormány az eredetileg infrastruktúrára szánt források nagy részét a költségvetési hiány fedezésére irányította át, ami újabb kétségeket vet fel Berlin azon képességével kapcsolatban, hogy tudja-e teljesíteni régóta ígért gazdaságösztönzési programjait. A kancellárt éles kritikák érték a pazarlás és a helytelen elosztás kapcsán – írja a Politico. Eközben az átfogó reformok lassan haladnak és a beígért pozitív irányú gazdasági fordulat hatását nem érzi a lakosság. A szakértők pedig a második negyedévben is visszaesést várnak a német gazdaságban.

A német kormány arra számít, hogy az iráni háború negatív hatásai hosszú ideig érezhetőek lesznek a gazdaságban. Közölték, hogy még akkor is, ha a konfliktus azonnal véget érne, a magas energiaárak sokáig problémát fognak jelenteni

– írja a DW. A bejelentés kevesebb mint egy hónappal azután érkezett, hogy a kormány a teljes évre vonatkozó gazdasági növekedési prognózisát 1 százalékról 0,5 százalékra csökkentette.

Az emelkedő árak, az ellátási láncok problémái és a bizonytalanság rontják a vállalatok és a háztartások hangulatát

– közölte havi jelentésében a német gazdasági minisztérium. A tárca szerint a gazdaság jövője attól függ, meddig tart a közel-keleti konfliktus, valamint mennyi ideig maradnak akadályozva a kereskedelmi útvonalak és mikorra állnak helyre a termelési kapacitások. A magas energiaárak miatt Németország energiaigényes iparágai visszafogták a gyártást és több tízezer munkahelyet szüntettek meg. 2022 februárja óta 15,2 százalékkal csökkent a termelés a vegyiparban, a papíriparban, az üvegiparban és a fémfeldolgozó szektorban. Az iparban dolgozó munkavállalók száma pedig 53 300 fővel, vagyis 6,3 százalékkal esett vissza. A statisztikai hivatal szerint a termelés visszaesése a beton-, cement- és mészhomoktéglagyártók körében volt a legjelentősebb. Egy kivétel volt: a kőolaj-feldolgozás, amely 24,6 százalékkal növelte termelését és 1000 új munkahelyet hozott létre.

Az emelkedő energia- és nyersanyagárak, valamint bizonytalanság miatt a Szövetségi Statisztikai Hivatal tömeges elbocsátásokat és termeléscsökkenést prognosztizál.

Merz népszerűsége meredeken zuhan

A koalíció nehezen talál közös nevezőt több kulcskérdésben, mint például a nyugdíj- és munkaerőpiaci reformok, vagy abban, hogyan védjék meg a fogyasztókat az iráni háború hatásaitól. A német kancellár elismerte, hogy kormánya jobban is kommunikálhatna a nyilvánosság felé, valamint eredményesebben is teljesíthetne:

A vita a demokrácia része [...] De a vitának eredményekhez kell vezetnie. És lehet, hogy jelenleg egy kicsit túl sokat harcolunk és nem mutatunk fel elegendő eredményt. Ez lehetséges.

Egy friss felmérés szerint a németek mindössze 13 százaléka elégedett a szövetségi kormánnyal, miközben Merz támogatottsága csupán 16 százalékon áll. Ezzel egy időben az AfD népszerűsége töretlenül növekszik. A kormányfő szerint fontos, hogy megoldásokat találjanak a Németország előtt álló kihívásokra, és elismerte, hogy javítani kell a kormányzati kommunikáción ahhoz, hogy meggyőzzék az embereket arról, mindez lehetséges.