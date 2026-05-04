Gyorsvonatként jött szembe a valóság a baloldali polgármesterrel

Ingyenes buszközlekedés, ingyenes gyermekfelügyelet, állami élelmiszerboltok és befagyasztott lakbérek – a radikális baloldali New York-i polgármester, Zohran Mamdani választási programja úgy festett, mint egy pazar szociális svédasztal. A választók egy része hitt a csodában, ám alig néhány hónappal Mamdani hivatalba lépése után bekopogtatott a valóság – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

New York baloldali polgármesterének, Zohran Mamdaninak a fejére omlott az ígéretcunami (Fotó: NurPhoto via AFP)

Ez a fajta ígéretcunami azonban amilyen csábító a választók számára, olyan drága az adófizetőknek. A számla most megérkezett, és az összeget a New York-i adófizetőknek kellene állniuk. A polgármester azonban ahelyett, hogy szembenézne saját felelősségével, a „rendszert” és elődjét hibáztatja a kialakult 5,4 milliárd dolláros deficit miatt.

Mamdani legújabb jelszava az „új bevételek” lett, ami a politikai szlengben nem mást jelent, mint drasztikus adóemeléseket.

A polgármester és szövetségesei a városi költségvetés tervezetének leadását is elhalasztották május közepére, bízva abban, hogy addigra sikerül „kifacsarni” a hiányzó milliárdokat New York állam kormányzatától.

A szocialista városvezetés stratégiája egyszerű, de veszélyes: a sikeres vállalkozásokat és a gazdagokat akarja megadóztatni. Mamdani egyik fő célpontja a luxusingatlanok tulajdonosai és a nagyvállalatok, akiket bűnbakként állít be. Csakhogy Kathy Hochul, New York állam (egyébként szintén demokrata) kormányzója fagyos elutasítással fogadta a polgármester adóemelési terveit, világossá téve, hogy

nem kíván asszisztálni a gazdasági öngyilkossághoz.

A kritikusok, köztük neves gazdasági szakemberek is, „vak ostobaságnak” nevezik Mamdani terveit. Arra figyelmeztetnek, hogy ha a város továbbra is ellenségként kezeli a tőkeerős befektetőket és a munkaadókat, azok egyszerűen elhagyják New Yorkot, magukkal víve az adódollárokat is. Erre már van is példa: a milliárdos Ken Griffin és cége, a Citadel – amely az elmúlt öt évben több milliárd dollár adót fizetett a városnak – éles kritikával illette a polgármestert, és a kormányzónál lobbizik a káros adótervek ellen.

Mamdani kénytelen szembenézni azzal, hogy aki egyre nagyobb terheket ró a gazdagokra és a vállalatokra, az végül pont azokat az embereket űzi el, akiknek a pénzére New Yorknak szüksége van.

A szorult helyzetben lévő polgármester most olyan veszélyes eszközökhöz nyúlna, amelyek az 1970-es évek csődközeli állapotait idézik: a nyugdíjalapok és a tartalékkeretek megcsapolását fontolgatja. Ha ez sem válik be, a végén a „dolgozó emberek” – akiket elvileg védeni akar – fogják megfizetni az árát a megemelt ingatlanadókon keresztül.