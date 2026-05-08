Nigel Farage pártja hatalmas sikert könyvelhet el: tarolt a jobboldal a brit választásokon

Keir Starmer brit miniszterelnök súlyos veszteségeket szenvedett el a pénteki választásokon, ami megmutatta, hogy mekkora választói elégedetlenséggel kell kormányának szembenéznie. Ez újabb kétségeket vetett fel jövőjével kapcsolatban mindössze két évvel azután, hogy pártja győzött a parlamenti választáson – számolt be cikkében a Reuters.

Nigel Farage hatalmas sikert ért el

Fotó: AFP

Starmer Munkáspártja jelentős támogatást veszített többek között Anglia középső és északi részének hagyományos, egykori ipari régióiban, valamint London egyes részein is. A legnagyobb nyertes Nigel Farage Brexit-kampányoló jobboldali pártja, a Reform UK volt, amely több mint 200 önkormányzati helyet szerzett Angliában, és Skóciában, illetve Walesben is a függetlenségpárti Skót Nemzeti Párt és a Plaid Cymru fő ellenfelévé válhat.

Az angliai 136 helyi önkormányzat, valamint a skót és walesi decentralizált parlamentek választásai jelentik a legjelentősebb előtejelzést a 2029-ben esedékes brit parlamenti választások előtt.

A kormányzó Munkáspárt törvényhozói szerint, ha a párt gyengén szerepel Skóciában, elveszíti hatalmát Walesben, és nem tudja megtartani Angliában a mintegy 2500 önkormányzati hely jelentős részét, akkor Starmerre újabb nyomás nehezedik majd, hogy mondjon le, vagy jelöljön ki távozási menetrendet.

Hatalmas átalakulás előtt áll a brit politikai színtér

A mostani eredmények azt mutatták, hogy Nagy-Britannia hagyományos kétpártrendszere tovább töredezik egy többpárti demokrácia irányába, ami elemzők szerint az elmúlt évszázad egyik legnagyobb brit politikai átalakulását jelenti. Az egykor domináns Munkáspárt és Konzervatív Párt szavazókat veszített, melyek a Reform, illetve a politikai spektrum másik oldalán a baloldali, környezetvédő Zöld Párt eredményeit erősítette, miközben Skóciában és Walesben a nacionalista pártok győzelmére számítottak.

Farage szerint az addigi eredmények „messze felülmúlják” várakozásait, és „történelmi változást” jelentenek a brit politikában.

A Munkáspárt több, kiemelten figyelt körzetben gyakorlatilag megsemmisült. A párt csaknem ötven év után először veszítette el a nagy-manchesteri Tameside önkormányzatának irányítását, miután a Reform megszerezte mind a 14 helyet, amelyet a Munkáspárt védett. A közeli Wiganban, egy egykori bányásztelepülésen, amelyet több mint ötven éve irányított a párt, a Munkáspárt szintén elveszítette mind a 20 védett helyét a Reformmal szemben, Salfordban pedig a párt csupán három helyet tudott megtartani a védett 16-ból.