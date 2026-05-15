Nincs fordulat: a háború egyre mélyebb válságba sodródik

Az orosz–ukrán háború első évében jobbára kisebb helyi tűzszünetekről, humanitárius folyosók biztosításáról beszélhetünk a legsúlyosabb ostrommal szembenéző városok, például Mariupol esetében. Bár már a harcok egészen korai szakaszában, 2022 tavaszán felcsillant egy esetleges fegyvernyugvás lehetősége, ennek reménye hamar elszállt.

Az első valódi, általános tűzszüneti kezdeményezésre 2023 januárjának elején, az ortodox karácsony alkalmából került sor, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök egyoldalú bejelentést tett a harcok felfüggesztéséről január 6-án 12 órától január 7-én éjfélig. A fegyvernyugvást Ukrajna elutasította.

A 2024-es évben egyetlen hivatalos tűzszünet sem volt. Mindkét fél azzal utasította el egy ideiglenes fegyvernyugvás lehetőségét, hogy azt a másik az erői rendezésére használhatná fel. Az év decemberében Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnök kezdeményezett karácsonyi tűzszünetet, ezt azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította.

A 2025-ös év fordulópontnak ígérkezett az orosz–ukrán háború menetének szempontjából. Az újra megválasztott amerikai elnök, Donald Trump januári hivatalba lépése után szinte azonnal hozzálátott, hogy megoldást találjon a konfliktus lezárására. Ennek kapcsán néhány héttel később az amerikaiak elfogadtattak az ukránokkal egy 30 napos tűzszünetről szóló javaslatot. Ezt Putyin elutasította, ugyanakkor nyitottnak mutatkozott az energetikai infrastruktúrát érintő támadások leállítására.

Március 25-én az amerikai kormány bejelentette, hogy az oroszok és az ukránok megállapodtak egy részleges, a Fekete-tenger területére vonatkozó tűzszünetről.

Áprilisban az ortodox húsvét tiszteletére az orosz elnök április 19-én 18 óra és 21-én éjfél között ismét tűzszünetet rendelt el. Ezt Zelenszkij először elutasította, majd egy újabb nyilatkozatban ukrán részről is bejelentette a harci cselekmények szüneteltetését egy 30 órás időtartamra. Azonban a megállapodás ellenére mindkét fél annak súlyos megsértésével vádolta a másikat.

A következő tűzszüneti kezdeményezés ismét orosz részről érkezett: a második világháború lezárásának nyolcvanadik évfordulója alkalmából 2025. május 8-án 0 órától jelentett be kétnapos fegyvernyugvást a Kreml.

Bár helyi tűzszünetre volt még példa az év második felében, általános fegyvernyugvást idén áprilisban, ismét az ortodox húsvét alkalmából rendeltek el legközelebb, azonban az oroszok és az ukránok kölcsönösen egymást vádolták annak megsértésével.

A legutóbbi tűzszünetre néhány nappal ezelőtt, a Győzelem Napja alkalmából került sor. A háromnapos fegyvernyugvást azonban ezúttal nem valamelyik háborús fél, hanem az amerikai elnök jelentette be. A két fél egyúttal egy ezer-ezer főt érintő fogolycserében is megegyezett – tette hozzá Trump. A tűzszünet kimenetele ugyanakkor a korábban látottakhoz hasonlóan alakult: mindkét fél azt állította, hogy a másik többszörösen megsértette a megállapodást.