A norvég fegyveres erők szóvivője, Rune Haarstad az Izvesztyija című orosz lapnak nyilatkozva közölte: Oslo operatív és stratégiai szintű találkozókat tervez az orosz féllel az Északi-sarkvidék biztonságáról.

A szóvivő szerint az orosz és norvég személyzet biztonságának fenntartása hozzájárul a térség stabilitásához is. A bejelentés azért figyelemre méltó, mert Norvégia márciusban még több NATO-tagállammal közösen támogatta a szövetség fokozott északi jelenlétét és hadgyakorlatait, írja a RIA Novosztyi.

Moszkva ugyanakkor rendszeresen bírálja a NATO aktivitását az Északi-sarkvidéken. Marija Zaharova korábban arról beszélt, hogy a NATO lépései miatt az egykor békés régió geopolitikai versenyterületté vált. Áprilisban Alekszandr Grusko arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nem hagyja válasz nélkül a NATO északi térségben tapasztalható aktivitását, és Moszkvának megvannak az eszközei az ellenlépésekre.

Norvégia mellett már Brüsszelben is a tárgyalás lehetőségéről beszélnek

Az elmúlt időszakban európai politikai körökben is egyre gyakrabban merül fel a tárgyalások szükségessége. Brüsszelben több helyen is felvetődött Angela Merkel neve mint lehetséges közvetítő az Európai Unió és Oroszország közötti egyeztetések során.

A volt német kancellárt sokan azért tartják alkalmas közvetítőnek, mert személyes kapcsolatban állt mind Vlagyimir Putyinnal, mind a nyugati vezetőkkel. Merkel irodája egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, azonban a találgatások máris felerősödtek.

A volt kancellár nemrégiben a hamburgi városházán rendezett hagyományos vacsorán arról beszélt, hogy az Európai Uniónak végre saját érdekei mentén kellene politizálnia.

Orbán Viktor már korábban figyelmeztetett

A tárgyalások szükségességéről Orbán Viktor már korábban is beszélt. A volt magyar kormányfő a 2025-ös koppenhágai uniós csúcs után úgy fogalmazott: Európának előbb-utóbb tárgyalnia kell Oroszországgal.

Orbán Viktor szerint „nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon”.

A magyar álláspont régóta az volt, hogy új európai biztonsági rendszerről kellene tárgyalni Moszkvával. Orbán Viktor azt képviselte, hogy hosszú távú megállapodásra lenne szükség Oroszországgal, amelyben Ukrajna helyét is rendezni kellene.