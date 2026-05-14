Norvégia

Norvégia katonai tárgyalásokat kezdeményez Oroszországgal az Északi-sarkvidékről

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
Miközben a NATO fokozza jelenlétét az Északi-sarkvidéken, Norvégia katonai szintű egyeztetéseket készít elő Oroszországgal a térség stabilitásának megőrzése érdekében. Közben az Európai Unióban is egyre többen beszélnek arról, hogy előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülni Moszkvával. Ezt az álláspontot Orbán Viktor már korábban is kitartóan képviselte.
A norvég fegyveres erők szóvivője, Rune Haarstad az Izvesztyija című orosz lapnak nyilatkozva közölte: Oslo operatív és stratégiai szintű találkozókat tervez az orosz féllel az Északi-sarkvidék biztonságáról.

A szóvivő szerint az orosz és norvég személyzet biztonságának fenntartása hozzájárul a térség stabilitásához is. A bejelentés azért figyelemre méltó, mert Norvégia márciusban még több NATO-tagállammal közösen támogatta a szövetség fokozott északi jelenlétét és hadgyakorlatait, írja a RIA Novosztyi.

Moszkva ugyanakkor rendszeresen bírálja a NATO aktivitását az Északi-sarkvidéken. Marija Zaharova korábban arról beszélt, hogy a NATO lépései miatt az egykor békés régió geopolitikai versenyterületté vált. Áprilisban Alekszandr Grusko arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nem hagyja válasz nélkül a NATO északi térségben tapasztalható aktivitását, és Moszkvának megvannak az eszközei az ellenlépésekre.

Norvégia mellett már Brüsszelben is a tárgyalás lehetőségéről beszélnek

Az elmúlt időszakban európai politikai körökben is egyre gyakrabban merül fel a tárgyalások szükségessége. Brüsszelben több helyen is felvetődött Angela Merkel neve mint lehetséges közvetítő az Európai Unió és Oroszország közötti egyeztetések során.

A volt német kancellárt sokan azért tartják alkalmas közvetítőnek, mert személyes kapcsolatban állt mind Vlagyimir Putyinnal, mind a nyugati vezetőkkel. Merkel irodája egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, azonban a találgatások máris felerősödtek.

A volt kancellár nemrégiben a hamburgi városházán rendezett hagyományos vacsorán arról beszélt, hogy az Európai Uniónak végre saját érdekei mentén kellene politizálnia.

Orbán Viktor már korábban figyelmeztetett

A tárgyalások szükségességéről Orbán Viktor már korábban is beszélt. A volt magyar kormányfő a 2025-ös koppenhágai uniós csúcs után úgy fogalmazott: Európának előbb-utóbb tárgyalnia kell Oroszországgal.

Orbán Viktor szerint „nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon”.

A magyar álláspont régóta az volt, hogy új európai biztonsági rendszerről kellene tárgyalni Moszkvával. Orbán Viktor azt képviselte, hogy hosszú távú megállapodásra lenne szükség Oroszországgal, amelyben Ukrajna helyét is rendezni kellene.

Az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az Északi-sarkvidéken zajló norvég–orosz egyeztetések és a brüsszeli háttérbeszélgetések is azt mutatják, hogy Európában egyre többen látják: a konfliktus rendezéséhez előbb-utóbb diplomáciai tárgyalásokra lesz szükség Moszkvával.



 

 

