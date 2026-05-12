Kiszelly Zoltán: Az új kormány a brüsszeli fősodorhoz igazodó külpolitikát építhet

Az Országgyűlés európai ügyek bizottsága, majd a külügyi bizottság is meghallgatta Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet, aki részletesen ismertette az új kormány külpolitikai elképzeléseit. A politikus hangsúlyozta: a választópolgárok egyértelmű felhatalmazást adtak arra, hogy a kabinet megreformálja Magyarország külpolitikáját.
Orbán Anita szerint az egyik legfontosabb cél az Európai Unióval és a NATO-val való bizalom helyreállítása, valamint a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala. Úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban Magyarország sokszor inkább problémaként jelent meg Brüsszel szemében, ezen azonban változtatni kívánnak.
A külügyminiszter-jelölt világossá tette azt is, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvereket vagy katonákat Ukrajnába, ugyanakkor támogatja az ország szuverenitását és területi integritását. Hozzátette: Ukrajna európai uniós csatlakozása kizárólag érdemalapon történhet meg, gyorsított eljárást nem támogatnak.
Orbán Anita szerint a magyar külpolitikát alapjaiban kell átalakítani, mert „szuverén külpolitika nélkül nincs szuverén ország”. Hangsúlyozta: Magyarország a jövőben nem „bot a küllők között” kíván lenni az Európai Unióban, hanem aktív és konstruktív szereplő.
A politikus kitért az orosz, kínai és izraeli kapcsolatokra is. Kijelentette: Magyarország pragmatikus együttműködésre törekszik minden fontos partnerrel, ugyanakkor az uniós szankciók nem sérthetik a magyar nemzeti érdekeket.
Az Európai Néppárt és a brüsszeli Bizottság politikáját követi az új magyar kormány
– vont mérleget az Orbán Anita által elmondott új külpolitikai irányvonalról Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint az új kabinet egyszerre próbálja megőrizni a transzatlanti kapcsolatokat és illeszkedni az európai integráció fősodrához.
Ez egy óvatos egyensúlyozás az atlanti kapcsolatok megőrzése és a német–francia vezetésű európai szuverenitás között
– tette hozzá. Kiszelly Zoltán meglátása szerint az új magyar külpolitika ezt képviseli majd. A külügyminiszteri poszt várományosa szerint a magyar emberek döntése alapján Magyarország helye továbbra is a nyugati szövetségi rendszerben van. A kormány ezért azon dolgozik majd, hogy helyreállítsa a bizalmat mind Brüsszelben, mind a NATO-partnerek körében.
Orbán Anita a brüsszeli fősodorral úszik
Mindenképpen szövetségben és a nyugati rendszer részeként képzeli el Magyarországot az új kormány és nem külön utas külpolitika körvonalazódik
– mutatott rá Kiszelly Zoltán. A szakértő arról is beszélt, hogy bár a nemzeti érdek továbbra is megjelenik a magyar külpolitikában, az Orbán Anita által ismertetett irányvonal alapvetően a nyugati politikai fősodor részeként értelmezhető. Kiszelly szerint a brüsszeli orosz kapcsolatok terén is változás várható.
A pragmatikus energetikai együttműködés továbbra is megmarad Oroszországgal, de a vétó háttérbe szorul. Az újabb szankciós csomagokat támogatja a Magyar-kormány, de ha az Magyarországra hátrányos, akkor ők is keresik a kivétel lehetőségét.
A Tisza-kormány Ukrajna politikája
A szakértő Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszélt. Orbán Anita álláspontja szerinte összhangban van Friedrich Merz német kancellár és az Európai Néppárt elképzeléseivel.
Friedrich Merz német kancellár és az Európai Néppárt véleményével összhangban a Magyar-kormány sem támogatja Ukrajna gyors uniós csatlakozását. A gazdagabb országok mint Norvégia és Izland valamint a Nyugat-Balkán felkészültebb országai előzhetik meg.
Kiszelly Zoltán szerint Orbán Anita nyilatkozatai azt mutatják, hogy az új kormány egyértelműen az európai integráció megerősítésében érdekelt, ugyanakkor a magyar érdekek érvényesítését is fontosnak tartja.