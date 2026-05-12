Kiszelly Zoltán: Az új kormány a brüsszeli fősodorhoz igazodó külpolitikát építhet

Az Országgyűlés európai ügyek bizottsága, majd a külügyi bizottság is meghallgatta Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet, aki részletesen ismertette az új kormány külpolitikai elképzeléseit. A politikus hangsúlyozta: a választópolgárok egyértelmű felhatalmazást adtak arra, hogy a kabinet megreformálja Magyarország külpolitikáját.

Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Orbán Anita szerint az egyik legfontosabb cél az Európai Unióval és a NATO-val való bizalom helyreállítása, valamint a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala. Úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban Magyarország sokszor inkább problémaként jelent meg Brüsszel szemében, ezen azonban változtatni kívánnak.

A külügyminiszter-jelölt világossá tette azt is, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvereket vagy katonákat Ukrajnába, ugyanakkor támogatja az ország szuverenitását és területi integritását. Hozzátette: Ukrajna európai uniós csatlakozása kizárólag érdemalapon történhet meg, gyorsított eljárást nem támogatnak.

Orbán Anita szerint a magyar külpolitikát alapjaiban kell átalakítani, mert „szuverén külpolitika nélkül nincs szuverén ország”. Hangsúlyozta: Magyarország a jövőben nem „bot a küllők között” kíván lenni az Európai Unióban, hanem aktív és konstruktív szereplő.

A politikus kitért az orosz, kínai és izraeli kapcsolatokra is. Kijelentette: Magyarország pragmatikus együttműködésre törekszik minden fontos partnerrel, ugyanakkor az uniós szankciók nem sérthetik a magyar nemzeti érdekeket.

Az Európai Néppárt és a brüsszeli Bizottság politikáját követi az új magyar kormány

– vont mérleget az Orbán Anita által elmondott új külpolitikai irányvonalról Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint az új kabinet egyszerre próbálja megőrizni a transzatlanti kapcsolatokat és illeszkedni az európai integráció fősodrához.

Ez egy óvatos egyensúlyozás az atlanti kapcsolatok megőrzése és a német–francia vezetésű európai szuverenitás között

– tette hozzá. Kiszelly Zoltán meglátása szerint az új magyar külpolitika ezt képviseli majd. A külügyminiszteri poszt várományosa szerint a magyar emberek döntése alapján Magyarország helye továbbra is a nyugati szövetségi rendszerben van. A kormány ezért azon dolgozik majd, hogy helyreállítsa a bizalmat mind Brüsszelben, mind a NATO-partnerek körében.