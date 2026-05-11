Orbán Anita: Aki uniós pénzt akar, annak törvényeket is kell módosítania

Az európai ügyek bizottsága előtti meghallgatásán Orbán Anita hangsúlyozta: az elmúlt időszakban Magyarország sokszor inkább problémaként, semmint partnerként jelent meg az uniós döntéshozatalban, ezen azonban változtatni kívánnak. Kiemelte, hogy az EU-s pénzek megszerzése az egyik legfontosabb feladat, ehhez azonban nem elegendő a diplomáciai egyeztetés, hanem jelentős jogalkotási munkára és nagyobb átláthatóságra is szükség lesz.

A miniszterjelölt szerint le kell számolni azzal az elképzeléssel, hogy az Európai Unió kizárólag olyan feltételeket szabna Magyarországnak, amelyek ellentétesek a magyar emberek érdekeivel. Úgy fogalmazott: aki ma az uniós források hazahozataláról beszél, annak készen kell állnia a szükséges törvénymódosításokra is. Ennek kapcsán kiemelte az Országgyűlés szerepét.

„A vétó nem politikai fegyver”

Orbán Anita arról is beszélt, hogy a jövőben Magyarország nem kívánja politikai fegyverként használni a vétót az uniós viták során.

Véleménye szerint a korábbi kormány túl gyakran alkalmazta ezt az eszközt saját politikai céljai érdekében, miközben a diplomáciának éppen az lenne a feladata, hogy a konfliktusok ne jussanak el a vétóig.

A külügyminiszteri poszt várományosa hangsúlyozta: a magyar emberek döntése alapján Magyarország helye továbbra is a nyugati szövetségi rendszerben van. A kormány ezért azon dolgozik majd, hogy helyreállítsa a bizalmat mind Brüsszelben, mind a NATO-partnerek körében.

Orbán Anita Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszélt

A meghallgatáson szóba került az ukrajnai háború is. Orbán Anita kijelentette, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvereket vagy katonákat Ukrajnába, ugyanakkor támogatja az ország szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna esetleges uniós csatlakozása kizárólag érdemalapon történhet meg.

A migráció kapcsán kijelentette: a kormány továbbra is védi a magyar határokat és fellép az illegális bevándorlás ellen.

A bizottsági ülésen felszólalt Bóka János az Orbán-kormány európai uniós ügyekért felelős minisztere is, aki egyetértett azzal, hogy az EU-s források hazahozatala kiemelt jelentőségű kérdés. Ugyanakkor jelezte: információi szerint az uniós ügyek koordinációja a jövőben a Miniszterelnökséghez kerülhet. Orbán Anita ezt megerősítette, hozzátéve, hogy az ügyet személyesen Magyar Péter és hivatala is szigorúan figyelemmel követi majd. Az Európai Ügyek Bizottsága végül 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta Orbán Anita kinevezését külügyminiszternek.