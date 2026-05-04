Örmény EU-csatlakozási tárgyalások: Costa, Von der Leyen és Pasinjan Jerevánban találkoznak

Hamarosan kezdetét veszi az első hivatalos EU–Örményország csúcstalálkozó. A hétfőn kezdődő, kétnapos egyeztetésen az Európai Tanács elnöke, António Costa és Ursula von der Leyen bizottsági elnök is jelen lesz – számolt be róla a The New Union Post. Több mint 40 európai ország vezetője gyűlik össze a csúcstalálkozón, amelynek fő témája az ukrajnai és az iráni háborúk befejezésére irányuló stratégiák kidolgozása. A jereváni csúcstalálkozó mottója: „A jövő építése: egység és stabilitás Európában.”

Örményország miniszterelnöke, Nikol Pasinjan és az Európai Tanács elnöke, António Costa

Fotó: AFP

Május 4-5-én az Európai Unió, a tagállami vezetők és a dél-kaukázusi ország vezetői Örményország fővárosában, Jerevánban ülnek tárgyalóasztalhoz.

Örményország az EU közeli partnere, és várjuk, hogy ezt a kapcsolatot tovább mélyítsük első csúcstalálkozónkkal

– mondta az eseményt bejelentő António Costa, aki kiemelte, hogy a találkozó mérföldkőnek számít a Dél-Kaukázus békéje, biztonsága, konnektivitása és jólétbe tekintetében. A tanácselnök mellett Ursula von der Leyen képviseli majd az Európai Uniót, míg Örményország részéről Nikol Pasinjan miniszterelnök vesz részt a tárgyalásokon. Az EU-Örményország csúcstalálkozó középpontjában a kétoldalú kapcsolatok erősítése áll majd – különösen az energetikai, közlekedés és digitális területeken –, továbbá a térség békéje, a biztonsága és a jóléte mellett a felek megvitatják majd az aktuális globális kihívásokat is

beleértve a Közel-Kelet és Ukrajna legfrissebb fejleményeit.

A találkozón áttekintik – az örmény EU-csatlakozás érdekében – már megtett és még szükséges lépéseket. A hétfő csúcstalálkozó előtt Inga Ruginiene litván miniszterelnök is az országba látogatott. Közösségi oldalán azt írta, hogy találkozott az örmény miniszterelnökkel és megbeszélték az EU és Örményország közötti együttműködés elmélyítésének lehetőségét, mivel

a békés, stabil és demokratikus szomszédi viszony közös érdekünk.

Met with Prime Minister of Armenia @NikolPashinyan ahead of the European Political Community summit.



We discussed deepening EU-Armenia cooperation, as a peaceful, stable, and democratic neighbourhood is in our shared interest.



At the bilateral 🇱🇹–🇦🇲 level, there is still… pic.twitter.com/4TRQ71sHFK — Inga Ruginienė (@IRuginiene) May 3, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 3-án érkezett Jerevánba, hogy részt vegyen az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján és az Egyesült Királyság, Norvégia, Finnország vezetőivel egyeztessen. Az ukrán elnök Andrej Babis cseh kormányfővel már vasárnap este találkozott – számolt be a megbeszélésről a cseh rádió hírportálja.