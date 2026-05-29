Zelenszkij sokkoló döntésén ámuldozik a világ – tuti nem normális

Románia

Pánik és evakuálás egy NATO-tagállamban: orosz drón csapódott egy lakóházba

Galati városában egy lakóépületbe csapódott egy drón, miután letért eredeti pályájáról. Az orosz drón a jelentések szerint robbanóanyagot is tartalmazott, amely teljes egészében felrobbant. Két ember megsérült, hetven embernek pedig el kellett hagynia az otthonát.
„Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében” – közölte a román védelmi minisztérium. Az orosz drón eredetileg egy ukrán célpont felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt végül belépett a román légtérbe és egy házba csapódott – írja a DW

Az orosz drón a források szerint ukrán célpontok felé tartott, azonban letért pályájáról
A Román Rendkívüli Helyzetek Főfelügyelőségének közleménye szerint a drón egy Galati városában található tíz emeletes házba csapódott. A detonáció következtében egy lakásban károk keletkeztek, valamint a tető is kigyulladt. A jelentések szerint egyelőre két könnyebb sérültről lehet tudni. 

A drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, aminek következtében körülbelül 70 embert kellett evakuálni, az oltás és a vizsgálat idejére. 

Az eddigi információk alapján egyébként a drón eredetileg ukrán célpontok felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt letért a pályájáról. A román légvédelem egészen a lakóépületbe csapódás pillanatáig követte az eszközt a radarokon, azonban a lakott övezetben kockázatos lett volna semlegesíteni. 

Oroszország többször is támadta az ukrán Reni kikötővárost a Duna mentén, Galati közelében. Orosz drónok roncsait többször is megtalálták a román határvidéken. Egy másik incidensben egy robbanótöltet nélküli drónt találtak Nagybánya közelében, Románia északnyugati részén. A területet biztosították a TVR csütörtök késő esti, helyi hatóságokra hivatkozó jelentése szerint.

A hatóságok vizsgálják a drón eredetét és azt, hogy hogyan került a környékre. A jelentés szerint a drón szárnyfesztávolsága körülbelül 3 méter volt.

 

 

