Pánik és evakuálás egy NATO-tagállamban: orosz drón csapódott egy lakóházba

„Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében” – közölte a román védelmi minisztérium. Az orosz drón eredetileg egy ukrán célpont felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt végül belépett a román légtérbe és egy házba csapódott – írja a DW.

A Román Rendkívüli Helyzetek Főfelügyelőségének közleménye szerint a drón egy Galati városában található tíz emeletes házba csapódott. A detonáció következtében egy lakásban károk keletkeztek, valamint a tető is kigyulladt. A jelentések szerint egyelőre két könnyebb sérültről lehet tudni.

A drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, aminek következtében körülbelül 70 embert kellett evakuálni, az oltás és a vizsgálat idejére.

Az eddigi információk alapján egyébként a drón eredetileg ukrán célpontok felé tartott, azonban eddig ismeretlen okok miatt letért a pályájáról. A román légvédelem egészen a lakóépületbe csapódás pillanatáig követte az eszközt a radarokon, azonban a lakott övezetben kockázatos lett volna semlegesíteni.

Oroszország többször is támadta az ukrán Reni kikötővárost a Duna mentén, Galati közelében. Orosz drónok roncsait többször is megtalálták a román határvidéken. Egy másik incidensben egy robbanótöltet nélküli drónt találtak Nagybánya közelében, Románia északnyugati részén. A területet biztosították a TVR csütörtök késő esti, helyi hatóságokra hivatkozó jelentése szerint.