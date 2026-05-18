Orosz dróntámadás ért több Odessza felé tartó kereskedelmi hajót

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint az egyik incidens során Marshall-szigetek és Bissau-Guinea zászlaja alatt közlekedő hajókat ért találat kamikaze drónokkal, írta a Zn.ua.
A becsapódásokat követően fedélzeti tüzek keletkeztek, amelyeket a személyzetnek sikerült eloltania, sérültekről azonban nem érkezett jelentés, közölte Oleh Kiper, az Odesszai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője.
Orosz dróntámadás egy panamai zászló alatt közlekedő hajó ellen is
A hatósági közlések szerint a támadások nem álltak meg: reggel egy panamai zászló alatt hajózó teherhajót is dróncsapás ért, amely az Odessza megyei Csornomorszk kikötője felé tartott.
A jármű megrongálódott, és tűz keletkezett a fedélzeten, amelyet az ott tartózkodó legénység oltott el.
A sérült hajó ennek ellenére folytatni tudta útját a kikötők felé.
Odessza térségét is támadták
Az éjszaka folyamán Odessza több kerületét is dróncsapások érték. A jelentések szerint lakóépületek is megrongálódtak, és civil sérültek is vannak: egy 59 éves férfi és egy 11 éves gyermek is megsérült a támadásokban.
A helyi hatóságok szerint a helyzet továbbra is feszült, a térségben pedig fokozott légvédelmi készültség van érvényben.