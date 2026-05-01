Drónokkal támadja Ukrajna az orosz gazdaság szívét – videó

Az ukrán hadsereg elsősorban az orosz energia-infrastruktúrát támadja. Az Origo beszámolója szerint áprilisban már többször is dróntámadás érte a tuapszei olajfinomítót, amely az ország egyik fontos energetikai központja. A létesítményt több alkalommal le kellett állítani, a támadások során tartályok égtek, és napokig tartó tüzek pusztítottak a területen.

Ukrán drónok okoztak robbanást a tuapszei orosz olajfinomítóban, egy hónapon belül már harmadszor

A második támadást követően a tüzet négy napig oltották, miközben olajszivárgást észleltek a tengerben, sőt a helyiek „olajesőről” számoltak be. Az ukrán vezérkar szerint több mint húsz üzemanyagtartály semmisült meg vagy sérült meg. A támadások miatt egyes létesítményeket ki is kellett üríteni, ami jól mutatja, hogy nem csupán jelképes akciókról van szó.

Kulcsterület az olaj: a költségvetés negyede múlik rajta

Az energiaipar azért különösen érzékeny pont, mert – ahogy a Reuters írja – az olaj- és gázbevételek az orosz állami költségvetés mintegy egynegyedét adják. Ukrajna deklarált célja éppen ennek a bevételi forrásnak a gyengítése.

Az ukrán támadások az elmúlt időszakban már Oroszország három legfontosabb nyugati exportkikötőjét is elérték, köztük a fekete-tengeri Novorosszijszkot és a balti-tengeri Primorszkot és Uszty-Lugát.

A gazdasági hatások már számszerűsíthetők. A Reuters szerint bizonyos időszakokban az orosz olajexport-kapacitás akár 40 százaléka is kieshetett az ukrán támadások, valamint egyes csővezetékeket érintő károk miatt.

A hírügynökség arról is beszámolt, hogy 2026 áprilisában az orosz olajtermelés napi 300–400 ezer hordóval csökkent, ami hat év óta a legnagyobb visszaesésnek számít. A csökkenés közvetlenül érintheti az állami bevételeket is, különösen a költségvetési hiány időszakában.

Kikötők, vezetékek, tankerek – több ponton sérül a rendszer

A támadások nemcsak a finomítókat, hanem az export teljes rendszerét érintik:

csökkent a novorosszijszki terminál kapacitása,

rendszeresen lefoglalnak orosz tankereket Európában.

Mindez azt eredményezi, hogy Moszkva egyre inkább az ázsiai exportútvonalakra szorul, amelyek azonban korlátozott kapacitással rendelkeznek.