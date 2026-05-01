Az orosz haderő több területet foglal el, de közel sem állnak győzelemre

Az elmúlt időszakban Ukrajnáról egyértelműen máshová szegeződött a világ szeme, hiszen az Irán és az Egyesült Államok között kirobbant konfliktus elvonta a fókuszt az ott zajló háborúról. Az orosz–ukrán háború azonban továbbra sem ért véget. A minap telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, és nem csak az iráni háború, de az ukrajnai helyzet is szóba került.

Az orosz haderő több területet foglal el, azonban az előretörés lelassult, köszönhetően az ukrán drónok fejlődésének

Nem ez volt az első telefonos egyeztetés a két vezető között, a legutóbbi alkalmak során pedig Vlagyimir Putyin igyekezett meggyőzni Trumpot, hogy az orosz haderő győzelemre áll. Trump jó hangulatúnak írta le a legutóbbi egyeztetést, amely során az orosz elnök felajánlotta segítségét az Iránban tárolt urán elszállításához. Trump azonban jobban szeretné, ha az orosz elnök az ukrajnai háború lezárásában venne részt.

Habár jelenleg a világot jobban aggasztja az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros helyzete, ez nem jelenti azt, hogy eseménytelen lenne az ukrajnai háború.

Nemrég a Fire Point vállalat bemutatta legújabb, FP-9 névre keresztelt ballisztikus rakétájának a modelljét, amely akár már Moszkvát is képes lehet eltalálni. Oroszország pedig bejelentette, hogy idén nem vonultat fel harci eszközöket a Győzelem napi parádén. A háború jelenlegi állása, az új ukrán csodafegyver és a csonka Győzelem napi parádé kapcsán lapunk megkereste Demkó Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét.

Demkó szerint a háború állását tekintve – azt vizsgálva, ki foglal el összességében több területet – az ukrán ellentámadások ellenére a mérleg egyértelműen Oroszország javára billen.

Hogyha az ellentámadások és az orosz támadások eredményét kivonjuk egymásból, akkor gyakorlatilag évek óta Oroszország foglal el több területet, és Oroszország tud nagyobb károkat okozni az ukrán gazdaságnak, mint vice versa. Oroszország jobban áll, ez nem kérdés, de ez nem jelenti azt, hogy Oroszország győzelemre állna még a Donbasszban sem

– hangsúlyozta a szakértő.

Demkó szerint Oroszország nem áll közel ahhoz, hogy a saját maga által kijelölt politikai és katonai célokat elérje. „Szürke a harctéri kép, de alapvetően az orosz előny továbbra is megvan” – fogalmazott. Hozzátette, azt is fontos látni, hogy az orosz előretörés lassult 2026-ban. Ez pedig összefügg Ukrajna fegyverkezésével, ami valóban fejlődésen ment át, és amely miatt Ukrajna sokkal komolyabb fenyegetést jelenthet az orosz hátországra.

Amiben Ukrajna nagyon nagyot fejlődött az utóbbi időben, az a dróntechnológia, cirkálórakéta technológia, tehát Ukrajna sokkal komolyabb fenyegetést jelent Oroszországra, az orosz hátországra, mint akár egy-két évvel ezelőtt

– emelte ki a szakértő.