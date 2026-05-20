Május 20-án, az éj leple alatt ukrán drónok mértek ismételt (egy héten belül másodszor) csapást egy orosz olajfinomítóra és egy vegyipari üzemre is – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Robbanások rázták meg az orosz olajfinomítót

Ksztovo város több lakója is drónokat látott a térségben a reggeli órákban, melyek a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez olajfinomító irányába repültek, majd a jelenséget robbanások követték. A támadást követően füstfelhő szállt fel az olajfinomító területe felől.

Az incidens egy héten belül már a második támadás volt a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez infrastruktúrája ellen. Május 18-án egy korábbi ukrán támadást követően már tüzet észleltek a létesítménynél.

Az ukrán hadsereg szerint az üzem benzint, dízelüzemanyagot és repülőgép-üzemanyagot állít elő, amelyeket „az orosz megszálló erők szükségleteinek támogatására használnak”.

Támadás érte dél-oroszországi Sztavropoli határterületen található Nevinnomisszk Azot üzemet is.

Ukraine’s Defense Forces hit Nevinnomyssk Azot in Russia’s Stavropol Krai, with early reports saying the chemical plant is burning after a drone attack. The facility is linked to Russia’s military-industrial supply chain. #Russia pic.twitter.com/VTreoiSqQg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2026

A létesítmény Oroszország egyik legnagyobb műtrágya- és vegyianyag-gyártó vállalata, emellett robbanóanyagok előállításához használt anyagokat is készít.

Az üzem évente akár egymillió tonna ammóniát és több mint egymillió tonna ammónium-nitrátot állít elő, amelyeket robbanóanyagok és tüzérségi lövedékek gyártásánál is felhasználnak.

Nevinnomisszk polgármestere, Mihail Minyenkov a város feletti légvédelmi akcióról számolt be. A helyi lakosság szerint robbanások rázták meg a környéket és tűz is keletkezett.

Eközben a sztavropoli határterület kormányzója, Vlagyimir Vlagyimirov Telegram-bejegyzésében azt állította, hogy a légvédelem visszavert egy dróntámadást, amely egy meg nem nevezett „ipari övezetet” célzott Nevinnomisszkben, és szerinte nem keletkezett kár.

A Nevinnomisszk Azot üzem a háború során már többször is célponttá vált, legutóbb a jelentések szerint május 16-án érte csapás.

Fire has been reported at Russia’s Nevinnomyssk Azot chemical plant in Stavropol Krai after an overnight drone attack.



Residents reported explosions in Nevinnomyssk during the night, with video circulating online showing fire at one of Russia’s largest … pic.twitter.com/GW1r7W9vzv — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) May 16, 2026

A legutóbbi akcióval együtt ez legalább a hetedik alkalom lehetett, hogy Ukrajna célba vette az üzemet Oroszország inváziójának kezdete óta.

Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik hazai gyártású drónokra, hogy mélyen orosz területeken hajtson végre támadásokat, különösen olajfinomítók, logisztikai létesítmények és hadiipari célpontok ellen.