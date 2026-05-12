Egy brit katonai elemző a közösségi média csatornáján osztotta meg álláspontját arról, miszerint a Nyugat politikája sikertelen Oroszországgal szemben és korántsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin már felvázolta feltételeit az ukrajnai háború lezárásával, illetve a nyugati országokkal való együttműködés lehetőségeivel kapcsolatban – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.

A brit katonai elemző szerint a Nyugat orosz politikája csődöt mondott Fotó: AFP

Oroszország elleni nyugati politika kudarcáról beszélt Alexander Mercouris brit katonai elemző saját YouTube-csatornáján, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnáról és az Európai Unióról tett kijelentéseit értékelte.

Az Oroszország legyőzésére irányuló politika kudarcot vallott, és nem hozta meg a tőle várt eredményeket

– mondta.

A szakértő szerint az orosz elnök világosan felvázolta álláspontját az ukrajnai rendezéssel és a nyugati világgal való jövőbeni együttműködéssel kapcsolatban, valamint lehetőségeket javasolt a kapcsolatok normalizálására.

Rendkívül kompromisszummentes volt

– fogalmazott Mercouris.

Putyin szombaton újságírói kérdésekre válaszolva Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta közvetítőnek Oroszország és az Európai Unió között.

Beszámolók szerint több német törvényhozó is támogatta az ötletet, hangsúlyozva, hogy Németországnak élnie kellene a Moszkvával való párbeszéd lehetőségével. A sajtóértesülések szerint azonban Berlin elutasítja Schröder jelölését. Az ukrán kérdésről szólva az orosz elnök kijelentette, hogy a konfliktus a végéhez közeledik.