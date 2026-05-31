Tomboló drónháború: ismét lángokban áll több orosz régió

Lángok, sűrű fekete füst és egymást érő dróntámadások rázták meg Oroszország több régióját az éjszaka folyamán. Miközben a szaratovi olajfinomító környékéről drámai felvételek lepték el a közösségi médiát, a Luhanszki Népköztársaságban már egy korábbi támadás romjai fölött próbálnak újrakezdeni: a halálos csapásban megrongálódott sztarobilszki tanárképző helyén új főiskolát építenének.
Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint Ukrajna dróntámadást indított a szaratovi olajfinomító ellen május 30-án késő este
– számolt be cikkében a The Kyiv Independent.
A közösségi médiában megjelent helyi felvételeken lángok és sűrű fekete füst látható a finomító térségében. A videók alapján a tűz messziről is jól kivehető volt a város fölött.
Hajnali három óra körül Roman Buszargin, a Szaratovi terület kormányzója figyelmeztetett egy esetleges dróntámadás veszélyére, és közölte, hogy szükség esetén aktiválhatják a légvédelmi rendszereket.
Később arról számolt be, hogy a csapás egy polgári infrastruktúrához tartozó létesítményt megrongált, annak pontos helyét és típusát azonban nem nevezte meg.
A kormányzó tájékoztatása szerint a támadásnak nem voltak sérültjei. Az éjszaka folyamán több hullámban érkezhettek a drónok.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem összesen 216 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el tíz oroszországi régió felett, köztük a Szaratovi területen, továbbá a megszállt Krím és az Azovi-tenger térségében.
A szaratovi olajfinomító több mint húszféle kőolajterméket gyárt, köztük benzint, dízelüzemanyagot, fűtőolajat és bitument. Ukrajna vezérkara szerint az üzem 2023-ban mintegy 4,8 millió tonna nyersolajat dolgozott fel. Orosz Telegram-csatornák szerint ukrán drónok a Rosztovi területen található Matvejev Kurgan városában lévő egyik olajraktárt is célba vették.
Alekszandr Szokolov, a Kirovi terület kormányzója arról számolt be, hogy drónok egy helyi létesítményt is megtámadtak. A támadás következtében tűz ütött ki, sérültekről azonban nem érkezett jelentés.
A közösségi médiában terjedő képek alapján nagy füstoszlop emelkedett a Lazarevo lineáris termelési és diszpécserállomás térségében is. Az állomás fontos szerepet játszik a szibériai olaj közép-oroszországi, illetve a balti-tengeri Primorszk kikötőjébe irányuló szállításában.
Szaratov a térség egyik jelentős ipari központja, mintegy 150 kilométerre Kazahsztán határától és körülbelül 600 kilométerre az ukrán frontvonaltól.
A szaratovi finomítót az orosz–ukrán háború kezdete óta már több alkalommal is támadás érte. Legutóbb márciusban bénította meg átmenetileg az üzem működését egy nagyszabású dróncsapás.
A lengyelországi székhelyű Vot Tak összesítése szerint Ukrajna hadserege a háború kezdete óta legalább 159 alkalommal hajtott végre támadást orosz olajfinomítók ellen.
Az ukrán támadás után a hamvaiból épül újra a tanárképző
A Luhanszki Népköztársaság új pedagógiai főiskolát épít a sztarobilszki intézmény helyett, amely korábban az ukrán fegyveres erők támadásában rongálódott meg. A bejelentést a köztársaság vezetője, Leonyid Paszecsnyik tette.
A népköztársaság vezetője hangsúlyozta, hogy az új intézményben továbbra is pedagógusokat képeznek majd.
Új főiskolát fogunk építeni. Természetesen lesz pedagógiai képzés. Olyan intézményt hozunk létre, ahol olyan tanárokat képeznek majd, akik melegszívű, tisztességes emberekké, hazafias gondolkodású állampolgárokká nevelik a gyermekeinket
– fogalmazott.
A Luhanszki Népköztársaság vezetője szerint a gyermekek oktatása és nevelése a köztársaság jövője szempontjából az egyik legfontosabb feladat. Beszédében idézte Vlagyimir Putyin orosz elnök szavait is a tanárok és a lelki vezetők szerepéről, kiemelve, hogy a legnagyobb értéket továbbra is az emberek jelentik, a jövő pedig a gyermekekben és nevelésükben rejlik.
Május 22-ére virradó éjszaka csapás érte a sztarobilszki pedagógiai főiskola iskolaépületét és kollégiumát az LPR területén. A támadásban 21 ember életét vesztette, több tucatnyian pedig megsérültek. A kollégium az ötödik és a második emelet között részben összeomlott, a romok eltakarítása több napig tartott.
Moszkva terrortámadásnak minősítette az esetet, és azt állította, hogy a bevetett drónok nyugati gyártmányúak voltak, valamint NATO-országok is segítséget nyújtottak a támadás végrehajtásához. Az orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított az ügyben, míg az ENSZ gyors és független vizsgálatot sürgetett a történtek tisztázására.
