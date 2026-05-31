Tomboló drónháború: ismét lángokban áll több orosz régió

Lángok, sűrű fekete füst és egymást érő dróntámadások rázták meg Oroszország több régióját az éjszaka folyamán. Miközben a szaratovi olajfinomító környékéről drámai felvételek lepték el a közösségi médiát, a Luhanszki Népköztársaságban már egy korábbi támadás romjai fölött próbálnak újrakezdeni: a halálos csapásban megrongálódott sztarobilszki tanárképző helyén új főiskolát építenének.

Az ukrán hadsereg újabb dróntámadásokat hajthatott végre oroszországi és megszállt területeken található olajipari létesítmények ellen

Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint Ukrajna dróntámadást indított a szaratovi olajfinomító ellen május 30-án késő este

– számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

A közösségi médiában megjelent helyi felvételeken lángok és sűrű fekete füst látható a finomító térségében. A videók alapján a tűz messziről is jól kivehető volt a város fölött.

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Ukraine strikes Russia’s Saratov Oil Refinery again overnight, with fires raging at multiple impact sites after drones hit the critical ELOU-AVT-6 primary crude processing unit.

This marks roughly the 15th Ukrainian attack on the facility (one of the most… pic.twitter.com/u5t5jTTwKs — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) May 31, 2026

Hajnali három óra körül Roman Buszargin, a Szaratovi terület kormányzója figyelmeztetett egy esetleges dróntámadás veszélyére, és közölte, hogy szükség esetén aktiválhatják a légvédelmi rendszereket.

Később arról számolt be, hogy a csapás egy polgári infrastruktúrához tartozó létesítményt megrongált, annak pontos helyét és típusát azonban nem nevezte meg.

A kormányzó tájékoztatása szerint a támadásnak nem voltak sérültjei. Az éjszaka folyamán több hullámban érkezhettek a drónok.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem összesen 216 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el tíz oroszországi régió felett, köztük a Szaratovi területen, továbbá a megszállt Krím és az Azovi-tenger térségében.

A szaratovi olajfinomító több mint húszféle kőolajterméket gyárt, köztük benzint, dízelüzemanyagot, fűtőolajat és bitument. Ukrajna vezérkara szerint az üzem 2023-ban mintegy 4,8 millió tonna nyersolajat dolgozott fel. Orosz Telegram-csatornák szerint ukrán drónok a Rosztovi területen található Matvejev Kurgan városában lévő egyik olajraktárt is célba vették.

Alekszandr Szokolov, a Kirovi terület kormányzója arról számolt be, hogy drónok egy helyi létesítményt is megtámadtak. A támadás következtében tűz ütött ki, sérültekről azonban nem érkezett jelentés.

A közösségi médiában terjedő képek alapján nagy füstoszlop emelkedett a Lazarevo lineáris termelési és diszpécserállomás térségében is. Az állomás fontos szerepet játszik a szibériai olaj közép-oroszországi, illetve a balti-tengeri Primorszk kikötőjébe irányuló szállításában.

More footage of the burning Lazarevo pipeline station. https://t.co/PwIYL6tVy7 pic.twitter.com/Zz7S1QO0y5 — WarTranslated (@wartranslated) May 31, 2026

Szaratov a térség egyik jelentős ipari központja, mintegy 150 kilométerre Kazahsztán határától és körülbelül 600 kilométerre az ukrán frontvonaltól.

A szaratovi finomítót az orosz–ukrán háború kezdete óta már több alkalommal is támadás érte. Legutóbb márciusban bénította meg átmenetileg az üzem működését egy nagyszabású dróncsapás.

A lengyelországi székhelyű Vot Tak összesítése szerint Ukrajna hadserege a háború kezdete óta legalább 159 alkalommal hajtott végre támadást orosz olajfinomítók ellen.