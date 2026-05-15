Drónzápor pusztított több orosz régióban – videó

Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint Ukrajna hadserege május 15-re virradó éjszaka nagyszabású dróntámadást indított, amely Oroszország több régiójában katonai és energetikai infrastruktúrát vett célba – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Széleskörű drónakció pusztított több orosz régióban

Fotó: AFP

A közösségi médiában közzétett fényképek és videók hatalmas tűzről számolnak be, amely feltehetően a rjazanyi olajfinomítóból csapott fel az ukrán dróntámadás közepette.

A támadást követően a város felett még a reggeli órákban is sűrű füstoszlopok voltak láthatók a környéken.

Rjazany város helyi lakosainak állítása szerint, több drónt láttak átrepülni a fejük felett, mielőtt több hangos robbanásra lettek volna figyelmesek a finomító környékéről.

Oroszország más részein Telegram-csatornák – helyi lakosokra hivatkozva – arról írtak, hogy a Krasznodari területen található Jejszk település katonai repülőterének környékén az éjszaka folyamán füst gomolygott, a térségben zajló légvédelmi akciókat követően.

Estão a decorrer ataques combinados de mísseis e drones às regiões russas de Rostov, Taganrog, Yeysk, entre outras.pic.twitter.com/pnLXzsKSPA — Paula Branco (@PaulaBranco16) May 15, 2026

Rjazany körülbelül 450 kilométerre fekszik Ukrajna északkeleti, Szumi területtel határos orosz határszakaszától, illetve 180 kilométerre délkeletre Moszkvától.

Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin arról számolt be, hogy május 14-én, nem sokkal éjfél előtt öt ukrán drónt semmisítettek meg, miközben azok az orosz főváros felé közeledtek. A támadás idején a moszkvai Domogyedovo és Seremetyevó repülőtereken ideiglenesen felfüggesztették a légi forgalmat.

A Crimean Wind Telegram csatorna szerint dróntámadás közepette robbanások hallatszottak Jevpatorijában és Szakiban is, a megszállt Krím területén.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 355 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország felett.

Ukrajna legutóbbi, jelentések szerint végrehajtott támadása mindössze egy nappal követte azt a halálos orosz rakéta- és dróntámadást, amely Kijevben legalább 21 ember életét követelte, további legalább 47 személy pedig megsérült.

A Kijevet ért támadások után Volodimir Zelenszkij május 14-én közölte, hogy utasította az ukrán hadsereget a válaszlépések lehetséges formáinak előkészítésére.

Az elmúlt hetekben az ukrán drónok egyre gyakrabban vették célba az orosz olaj- és gázinfrastruktúrát, egy szélesebb körű kampány részeként, amelynek célja Moszkva energiabevételeinek megzavarása - emelte ki a Kyiv Independent.

Ukrajna orosz olajinfrastruktúra elleni csapásai áprilisban négyhavi csúcsot értek el: legalább 21 támadást jegyeztek fel finomítók, vezetékek és tengeri olajlétesítmények ellen.

Az Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójának tartott rjazanyi olajfinomító, amely évente több mint 17,1 millió tonna olajat dolgoz fel, rendszeres célponttá vált a háborús erőfeszítésekben betöltött szerepe miatt.

A rjazanyi terület kormányzója, Pavlo Malkov közölte, hogy a drónok roncsai a régióban egy vállalatot, valamint több lakóépületet is eltaláltak.

Az orosz kormányzó azt is hozzátette, hogy az ukrán támadás következtében három ember életét vesztette, további tizenkettő pedig megsérült.