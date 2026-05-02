Orosz–ukrán háború: az ukrán energetikai létesítmények mellett egy civil buszt is találat ért Herszonban

Az orosz–ukrán háború ötödik évében a szembenálló felek gyakran veszik célba az energetikai infrastruktúrát – főként dróncsapásokkal. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt két hétben ukrán drónok négyszer hajtottak végre sikeres támadást a Rosznyefty stratégiai fontosságú tuapszei finomítója ellen. Az ukrán cél egyszerű: gazdasági nyomásgyakorlás Oroszországra, hiszen nagyrészt olajbevételekből finanszírozzák a háborús erőfeszítéseket.

Az orosz–ukrán háború egy drónháborúvá vált – ahol az energetikai létesítmények kerülnek célkeresztbe

Oroszország május 2-ára virradó éjszaka dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai infrastrukturális célpontok ellen. A regionális hatóságok és a helyi beszámolók szerint az orosz erők Mikolajiv, Krivij Rih és több odesszai városban is a kritikus és energetikai infrastruktúrát vettek célba – írja a The Kyiv Independent.

A Mikolajivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy az orosz hadsereg Sahed típusú drónokkal támadta a régió energetikai infrastruktúráját. Elmondása szerint ismét az áramellátást biztosító létesítmények kerültek célkeresztbe. Krivij Rihben szintén infrastrukturális létesítményt ért támadás,

helyi lakosok szerint több robbanás is hallatszott a városban.

Emellett Izmail városából – Odessza megye déli részéről – is orosz támadásokról érkeztek jelentések, ahol a beszámolók szerint a kikötői infrastruktúrát érte csapás. Az első információk alapján az éjszakai orosz támadások civilek nem voltak érintettek, ugyanakkor a The Kyiv Independent egy másik cikke már halálos áldozatokról számolt be:

legalább két ember meghalt, heten pedig megsérültek, miután egy orosz drón civil buszt talált el Herszonban.

A herszoni terület kormányzója elmondta, hogy a támadás helyi idő szerint reggel 7 óra körül történt, a város Dnyipro kerületében. Két ember — egy önkormányzati dolgozó és egy nő — a helyszínen meghalt. A csapásban további hét ember sérült meg, azonban a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az állapotukról.

Orosz beszámoló az ukrán támadásokról

A TASZSZ beszámolója szerint az orosz légvédelem az elmúlt éjszaka során 215 ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg Oroszország régiói felett.

Az elmúlt éjszaka során, május 1-jén moszkvai idő szerint 20:00 órától május 2-án 08:00 óráig az ügyeletes légvédelmi eszközök 215 repülőgép típusú, ukrán, pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg Belgorod, Brjanszk, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Novgorod, Orjol, Pszkov, Rosztov, Szmolenszk, Tver és Tula területei, a moszkvai régió, a Krasznodari terület, a Krími Köztársaság, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett

– áll az orosz védelmi minisztérium közleményben.