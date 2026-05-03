Orosz–ukrán háború: hiába a több száz lelőtt ellenséges célpont, tizenöt helyszínen így is becsapódtak az orosz drónok

Az orosz–ukrán háborúban továbbra is drónhadviselésé a főszerep. Május 3-ára virradó éjszaka Oroszország egy „Iszkander–M” típusú ballisztikus rakétával és 268 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légvédelem az ellenséges célpontok többségét semlegesítette – számolt be róla az rbc.ua.

Az orosz–ukrán háború 1529 napja tart

Fotó: AFP

Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének Telegram-csatornáján megjelent információk szerint többek között orosz Sahed és Gerbera típusú drónok támadtak több irányból, köztük a megszállt területekről is. Az előzetes adatok szerint helyi idő szerint 8:00 óráig az ukrán légvédelem 249 ellenséges drónt lőtt le, melyek közül több mint 160 darab volt Sahed típusú. Egy ballisztikus rakéta és 19 csapásmérő drón becsapódását regisztrálták 15 helyszínen, továbbá egy helyszínen lelőtt drónok roncsai hullottak le.

A támadás folytatódik, több ellenséges pilóta nélküli eszköz tartózkodik a légtérben. Tartsák be a biztonsági előírásokat!

– figyelmeztetett a légierő.

A The Guardian összefoglalója szerint az orosz csapatok lassan közelednek az ukrajnai Kostiantynivka városához a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, és megpróbálnak hídfőállást létrehozni egy erősen védett területen. Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka Telegramon közölte, hogy a városban szabotázsellenes intézkedéseket hajtanak végre. A DeepState adatai szerint az orosz csapatok a Kostiantynivka déli külvárosától körülbelül egy kilométerre fekvő területeket már ellenőrzik. Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy csapataik átvették az irányítást Novodmytrivka felett (Kostiantynivka szomszédságában), valamint elfoglalta Myropillia falut Ukrajna északi Szumi régiójában.

Az ukrán hadsereg helyi alakulata azonban hazugságnak minősítette a myropilliai orosz jelentést, és kijelentették, hogy az ő egységei ellenőrzik területet.

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, szombaton főként az ukrán energetikai létesítmények kerültek az orosz hadsereg célkeresztjébe. Két ember meghalt és hét megsebesült, miután egy orosz drón megtámadott egy buszt Herszonban. Órákkal később Oroszország egy másik buszt is megtámadott Herszonban, megsebesítve a sofőrt. Ukrajna fekete-tengeri partvidékén pedig egy orosz támadás megrongálta a kikötői infrastruktúrát Odessza városában.