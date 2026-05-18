Fontos bejelentés érkezett Moszkvából az orosz–ukrán háború lezárásával és Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozójával kapcsolatban – számol be róla a Lenta.ru orosz hírportál.
A két államfő közötti tárgyalásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha már nemcsak a körvonalai rajzolódnak ki egy békemegállapodásnak, hanem a dokumentum gyakorlatilag készen áll az aláírásra – hangsúlyozta a portálnak adott nyilatkozatában Szvetlana Zsurova, az orosz Állami Duma nemzetközi ügyi bizottságának első elnökhelyettese.
Nem csupán a békemegállapodás körvonalainak kell már világosnak lenniük, hanem gyakorlatilag késznek is kell lennie. Akkor, úgy gondolom, igen [Putyin és Zelenszkij személyes találkozója] megvalósulhat
– fogalmazott Zsurova.
Alekszandr Tolmacsov duma-képviselő értékelése szerint az ukrajnai konfliktus már a végéhez közeledik. A politikus úgy véli, az ukrán fél láthatóan kimerülőben van, és a folyamatos fegyverszállítások ellenére is fogy az ereje. Ezzel párhuzamosan az orosz erők új harcászati taktikákat alkalmaznak sikeresen, ami Moszkva megítélése szerint egyre közelebb hozza a háború lezárását.
Az orosz–ukrán háború eddigi több mint négy éve alatt talán néhány héttel az orosz invázió után, 2022 tavaszán álltak legközelebb a felek a békéhez. Az akkori isztambuli tárgyalásokon már konkrét megállapodás-tervezet született, ennek aláírását azonban Boris Johnson akkori brit miniszterelnök megakadályozta.
A cseh miniszterelnök azt mondja, hogy 2022 áprilisában elérhető közelségben volt a béke Ukrajnában – egészen addig, amíg az Egyesült Királyság és Boris Johnson közbe nem lépett, hogy kisiklassák azt. Nyilvánvalóan érdek volt ebben a konfliktusban
– hívta fel a figyelmet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja Andrej Babis cseh miniszterelnök egy nyilatkozatára hivatkozva.
Sajnos a vérontás azóta sem csillapodott. 2026 májusának közepén a frontvonalak továbbra is feszültek, a diplomáciai próbálkozások pedig rendre zátonyra futnak. A felek közötti bizalmatlanság és a geopolitikai érdekek feszültsége eddig minden érdemi kezdeményezést elsöpört.
Mindössze néhány rövid, legfeljebb 2-3 napos periódusra hallgattak el a fegyverek, de még az ilyen rövid tűzszünetekből is csak néhány volt, ráadásul ezek kapcsán is egymást vádolták a felek a fegyvernyugvás megsértésével.
A konfliktus kezdeti szakaszában, 2022-ben volt néhány példa helyi jelentőségű, humanitárius célú tűzszünetre, humanitárius folyosók kialakítására a legsúlyosabb ostrom alatt álló településeken, például Mariupolban. Az első komolyabb, a teljes frontra kiterjedő kezdeményezés 2023 januárjában történt, amikor Vlagyimir Putyin az ortodox karácsonyra hivatkozva egyoldalú tűzszünetet hirdetett. Ezt azonban az ukrán fél elutasította, így
a harcok egyetlen pillanatra sem álltak le.
A 2024-es esztendő a teljes diplomáciai dermedtség éve volt, egyetlen hivatalos fegyverszünet nélkül. Ebben az időszakban mindkét hadviselő fél azzal érvelt a nyugalom ellen, hogy a másik oldal csupán az erők átcsoportosítására és a tartalékok feltöltésére használná fel a szünetet. 2024 decemberében Orbán Viktor magyar miniszterelnök tett kísérletet egy karácsonyi tűzszünet tető alá hozására, ám Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt a javaslatot is elutasította, fenntartva a háborús retorikát.
Látványos fordulatot a 2025-ös év és Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése hozott. Az új adminisztráció nyomására az ukránok elfogadtak egy 30 napos tűzszüneti javaslatot, ám ezt az orosz elnök hárította el, bár az energetikai infrastruktúra elleni támadások korlátozására mutatott hajlandóságot. 2025 márciusában végül sikerült egy részleges, a Fekete-tenger térségére vonatkozó megállapodást kötni, amit áprilisban egy újabb rövid tűzszünet követett az ortodox húsvét tiszteletére. Ez utóbbit kezdetben Zelenszkij elutasította, majd mégis elfogadta, ám a gyakorlatban
mindkét fél egymást vádolta a 30 órás fegyvernyugvás megsértésével.
Idén tavasszal az ortodox húsvétra meghirdetett tűzszünet ismét kölcsönös vádaskodásba fulladt, és hasonló sorsra jutott a néhány nappal ezelőtti, a Győzelem Napja alkalmából az amerikai elnök által bejelentett háromnapos tűzszünet is. Bár egy ezer-ezer főt érintő fogolycserét sikerült végrehajtani, a fegyverek nem hallgattak el teljesen, és a felek továbbra is egymást teszik felelőssé a megállapodások kudarcáért.
Ami az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségét illeti, szakértők szerint jelenleg a legvalószínűbb kimenetel az úgynevezett „finn forgatókönyv”. A JPMorgan elemzői rámutatnak, hogy Ukrajna kénytelen lehet lemondani területeinek akár húsz százalékáról a szuverenitása megőrzése és a nyugati orientáció megtartása érdekében, hasonlóan Finnország 1944-es döntéséhez.