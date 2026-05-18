Fontos bejelentés érkezett Moszkvából az orosz–ukrán háború lezárásával és Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozójával kapcsolatban – számol be róla a Lenta.ru orosz hírportál.

A két államfő közötti tárgyalásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha már nemcsak a körvonalai rajzolódnak ki egy békemegállapodásnak, hanem a dokumentum gyakorlatilag készen áll az aláírásra – hangsúlyozta a portálnak adott nyilatkozatában Szvetlana Zsurova, az orosz Állami Duma nemzetközi ügyi bizottságának első elnökhelyettese.

Nem csupán a békemegállapodás körvonalainak kell már világosnak lenniük, hanem gyakorlatilag késznek is kell lennie. Akkor, úgy gondolom, igen [Putyin és Zelenszkij személyes találkozója] megvalósulhat

– fogalmazott Zsurova.

Alekszandr Tolmacsov duma-képviselő értékelése szerint az ukrajnai konfliktus már a végéhez közeledik. A politikus úgy véli, az ukrán fél láthatóan kimerülőben van, és a folyamatos fegyverszállítások ellenére is fogy az ereje. Ezzel párhuzamosan az orosz erők új harcászati taktikákat alkalmaznak sikeresen, ami Moszkva megítélése szerint egyre közelebb hozza a háború lezárását.

Az orosz–ukrán háború eddigi több mint négy éve alatt talán néhány héttel az orosz invázió után, 2022 tavaszán álltak legközelebb a felek a békéhez. Az akkori isztambuli tárgyalásokon már konkrét megállapodás-tervezet született, ennek aláírását azonban Boris Johnson akkori brit miniszterelnök megakadályozta.

A cseh miniszterelnök azt mondja, hogy 2022 áprilisában elérhető közelségben volt a béke Ukrajnában – egészen addig, amíg az Egyesült Királyság és Boris Johnson közbe nem lépett, hogy kisiklassák azt. Nyilvánvalóan érdek volt ebben a konfliktusban

– hívta fel a figyelmet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja Andrej Babis cseh miniszterelnök egy nyilatkozatára hivatkozva.

Czech PM Babiš says peace in Ukraine was within reach in April 2022 — until the UK and Boris Johnson intervened to derail it: “There was an interest in this conflict.”



The same was confirmed by Ukraine’s 2022 lead negotiator. 👇 https://t.co/gQIRf4yBkN — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) February 8, 2026

Sajnos a vérontás azóta sem csillapodott. 2026 májusának közepén a frontvonalak továbbra is feszültek, a diplomáciai próbálkozások pedig rendre zátonyra futnak. A felek közötti bizalmatlanság és a geopolitikai érdekek feszültsége eddig minden érdemi kezdeményezést elsöpört.