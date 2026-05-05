Ukrajna már Oroszország mélyét támadja, közben új veszély erősödik a határon

Az ukrán erők május 5-ére virradó éjszaka nagyszabású rakéta- és dróntámadást indítottak több oroszországi régió ellen. Orosz Telegram-csatornák szerint a csapások az orosz hadiipar szempontjából kulcsfontosságú létesítményeket értek – számolt be róla a The Kyiv Independent.
A beszámolók alapján nagy tűz keletkezett a csuvasföldi Csebokszariban működő JSC VNIIR-Progress állami intézetnél, amely nagy pontosságú fegyverekhez gyárt alkatrészeket.
A térségben rakétaveszély miatt légiriadót rendeltek el, majd robbanások hallatszottak. Orosz források szerint egy ukrán FP–5 Flamingo rakéta okozott károkat. Később, reggel fél nyolc körül drónok ismét csapást mértek az objektumra. A helyi hatóságok szerint egy ember megsérült.
Az ukrán vezérkar szerint az intézet elektronikai hadviselési rendszereket is fejleszt, köztük olyan antennákat, amelyek a műholdas és rádiós jelek zavarására szolgálnak. Ezeket többek között drónokban és rakétákban is alkalmazzák.
Ugyanezen a napon az ukrán hadsereg a jelentések szerint csapást mért a kirisi olajfinomítóra is, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. A helyi kormányzó tűzről számolt be, amit műholdas adatok is alátámasztanak. A finomító az ország feldolgozott olajtermelésének több mint 6 százalékát adja. A hatóságok szerint a térségben 18 drónt lőttek le.
Orosz közlések szerint összesen 289 drónt semmisítettek meg, és legalább 18 repülőtéren ideiglenesen leállították a forgalmat.
Robbanásokról számoltak be a megszállt Krímben, valamint több orosz nagyvárosban is. A támadások mértéke egyelőre nem ismert, az ukrán hadsereg nem kommentálta az eseményeket.
A Flamingo rakétát a Fire Point gyártja, és korlátozott számban vetették eddig be. Korábban Volodimir Zelenszkij Ukrajna egyik legsikeresebb fegyverének nevezte. Hatótávolsága mintegy 3000 kilométer.
Belarusszia tovább erősíti a katonai hátteret
Eközben Belarusszia folytatja az olyan infrastruktúrák kiépítését, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket – közölte május 4-én az ukrán határőrség. A fejlesztések logisztikai útvonalakat, kiképzőtereket és egyéb katonai létesítményeket érintenek.
A kijevi tájékoztatás szerint jelenleg nincs elegendő orosz katona Belarussziában egy új támadás megindításához, de a kiépülő háttér lehetővé teheti ezt a jövőben. Az ukrán szervek folyamatosan figyelik a helyzetet, és időben észlelnék a csapatmozgásokat.
A határ mentén tapasztalható fokozott aktivitásról korábban Volodimir Zelenszkij is beszélt. Emellett olyan információk is megjelentek, hogy egy Belarusszia felől érkező ballon segíthette az orosz támadásokat.
Minszk nemrég azt is megerősítette, hogy a határain érvényt szerez az orosz sorozással kapcsolatos kiutazási korlátozásoknak.