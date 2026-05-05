Ukrajna már Oroszország mélyét támadja, közben új veszély erősödik a határon

Az ukrán erők május 5-ére virradó éjszaka nagyszabású rakéta- és dróntámadást indítottak több oroszországi régió ellen. Orosz Telegram-csatornák szerint a csapások az orosz hadiipar szempontjából kulcsfontosságú létesítményeket értek – számolt be róla a The Kyiv Independent.

A beszámolók alapján nagy tűz keletkezett a csuvasföldi Csebokszariban működő JSC VNIIR-Progress állami intézetnél, amely nagy pontosságú fegyverekhez gyárt alkatrészeket.

A térségben rakétaveszély miatt légiriadót rendeltek el, majd robbanások hallatszottak. Orosz források szerint egy ukrán FP–5 Flamingo rakéta okozott károkat. Később, reggel fél nyolc körül drónok ismét csapást mértek az objektumra. A helyi hatóságok szerint egy ember megsérült.

Az ukrán vezérkar szerint az intézet elektronikai hadviselési rendszereket is fejleszt, köztük olyan antennákat, amelyek a műholdas és rádiós jelek zavarására szolgálnak. Ezeket többek között drónokban és rakétákban is alkalmazzák.

Сили оборони України завдали удару по АТ «ВНІІР-Прогрес» в Чєбоксарах, республіка Чувашія.



Це науково-дослідний інститут та виробниче підприємство, яке виготовляє системи релейного захисту, автоматики та низьковольтної апаратури. Завод знаходиться за понад 1000 км від ДКУ і є… pic.twitter.com/O1fmXiX0vv — Serhii Sternenko (@sternenko) May 5, 2026

Ugyanezen a napon az ukrán hadsereg a jelentések szerint csapást mért a kirisi olajfinomítóra is, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. A helyi kormányzó tűzről számolt be, amit műholdas adatok is alátámasztanak. A finomító az ország feldolgozott olajtermelésének több mint 6 százalékát adja. A hatóságok szerint a térségben 18 drónt lőttek le.

Orosz közlések szerint összesen 289 drónt semmisítettek meg, és legalább 18 repülőtéren ideiglenesen leállították a forgalmat.

Robbanásokról számoltak be a megszállt Krímben, valamint több orosz nagyvárosban is. A támadások mértéke egyelőre nem ismert, az ukrán hadsereg nem kommentálta az eseményeket.

A Flamingo rakétát a Fire Point gyártja, és korlátozott számban vetették eddig be. Korábban Volodimir Zelenszkij Ukrajna egyik legsikeresebb fegyverének nevezte. Hatótávolsága mintegy 3000 kilométer.

Belarusszia tovább erősíti a katonai hátteret

Eközben Belarusszia folytatja az olyan infrastruktúrák kiépítését, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket – közölte május 4-én az ukrán határőrség. A fejlesztések logisztikai útvonalakat, kiképzőtereket és egyéb katonai létesítményeket érintenek.