Orosz-ukrán háború: Ukrajna csapást mért az FSZB központjára, újabb orosz olajfinomító került támadás alá

Újabb látványos ukrán akcióról számolt be Volodimir Zelenszkij: az ukrán elnök szerint különleges egységeik súlyos csapást mértek az orosz FSZB egyik bázisára, miközben egy Pantsir–SZ1 légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a megszállt területeken. Kijev állítása szerint a művelet során mintegy száz orosz katona esett el vagy sebesült meg, amiről az Unian számolt be. Eközben ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szizrany olajfinomítóját is, ahol a jelentések szerint halálos áldozatok is voltak.

Ukrajna csapást mért az FSZB központjára

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alpha különleges műveleti központjának harcosai csapást mértek az orosz FSZB főhadiszállására, valamint megsemmisítettek egy Pantsir–SZ1 légvédelmi rendszert Ukrajna ideiglenesen megszállt területén.

Csak ennek a műveletnek köszönhetően az orosz veszteségek megközelítőleg száz megszálló halottat és sebesültet tesznek ki

– hangsúlyozta az elnök.

Hozzátette, hogy az oroszoknak érezniük kell: véget kell vetniük ennek a háborúnak. Az ukrán közepes és nagy hatótávolságú szankciós intézkedések továbbra is működni fognak.

A videóban szereplő információk szerint találat érte az orosz FSZB különleges erőinek főhadiszállását a Herszon megyei Henicseszka Hirka településen.

Lángba borult az orosz olajfinomító

Május 21-re virradó éjszaka ukrán támadás érte az oroszországi Szizrany olajfinomítóját.

A helyiek szerint a Rosznyeft tulajdonában álló szizranyi finomító egyik technológiai egysége sérült meg a csapás során.

Később Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület kormányzója arról számolt be, hogy az ukrán dróntámadás következtében két ember meghalt.

Szizrany a Szamarai terület harmadik legnagyobb városa, az ukrán határtól mintegy 700 kilométerre északkeletre fekszik. Ukrajna rendszeresen hajt végre csapásokat oroszországi, illetve megszállt területeken található katonai és stratégiai jelentőségű létesítmények ellen. Kijev szerint ezek a műveletek azt a célt szolgálják, hogy gyengítsék Oroszország hadviselési képességeit.