Riasztást adott ki Lengyelország: Oroszország titkos hálózatokat építhet Európában

A lengyel titkosszolgálatok szerint Oroszország egyre intenzívebben hajt végre hibrid műveleteket az Európai Unió országaiban: radikalizálódott fiatalokat, bűnözői körökhöz tartozó embereket és külföldieket toboroznak ezekhez az akciókhoz – számolt be róla a UATV English.

Az információt az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács mellett működő Dezinformációellenes Központ tette közzé Telegram-csatornáján.

A lengyel belbiztonsági hivatal (ABW) vezetője, Rafal Syrysko azt mondta:

Oroszország egyre nagyobb mértékben szervez hibrid műveleteket az EU tagállamaiban, és ehhez főként az interneten keresztül toboroz embereket.

Mint fogalmazott, úgynevezett „olcsó ügynököket” vetnek be gyújtogatásokhoz, megfigyelésekhez, információgyűjtéshez és más szabotázsakciókhoz.

Lengyelországban már most is egyre több ilyen esetet regisztrálnak

A közlemény szerint ezekben az akciókban radikalizálódott fiatalok, bűnözői csoportokhoz köthető emberek és külföldiek is részt vesznek. Előfordulhat, hogy egyes végrehajtók nincsenek is tisztában azzal, hogy valójában az orosz titkosszolgálatok érdekeit szolgálják.

A tájékoztatás szerint a Kreml azért alkalmazza ezt a módszert, mert olcsó, egyszerű, és így nehezebb közvetlen kapcsolatot bizonyítani az orosz titkosszolgálatokkal. Emellett Moszkva fokozatosan egy szervezettebb, kiképzett emberekből álló szabotázshálózat kiépítésére törekszik.

A Dezinformációellenes Központ szerint Oroszország a Nyugat elleni hibrid háború erősítésével Európa destabilizálását, az állami intézményekbe vetett bizalom gyengítését és az Ukrajna melletti társadalmi támogatás csökkentését akarja elérni.