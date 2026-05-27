Mélyül a konfliktus Oroszország és a Balti államok között

Komoly diplomáciai konfliktus robbanhat ki Oroszország és a balti államok között, miután Moszkva a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordulna az orosz kisebbségek állítólagos diszkriminációja miatt. Észtország és Lettország szerint azonban szó sincs jogsértésekről, az egész ügy csupán újabb orosz dezinformációs hadművelet – írta a The Kyiv Independent.
Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy az ENSZ hágai bíróságához fordul, miután Litvánia, Lettország és Észtország nem volt hajlandó „felhagyni jogellenes politikájával, és a nézeteltérések tárgyalásos rendezésére tett minden kísérlet eredménytelennek bizonyult”
– jelentette az orosz média május 25-én.
Észtország és Lettország lakosságának nagyjából egyharmada orosz anyanyelvű, míg Litvániában ehhez képest kisebb orosz ajkú közösség él. A balti kormányok többször is visszautasították Moszkva vádjait az orosz ajkú közösségeik elleni diszkriminációról.
Ez nem újdonság – ez Oroszország folyamatos magatartásmintájának része, a balti államok elleni dezinformációs kampány folytatása
– közölte az észt külügyminisztérium.
Majd a külügyi tárca hozzátette:
Ezt a rágalmat azért terjesztik, hogy eltereljék a figyelmet Oroszország saját jogsértéseiről, például az ukrán civil célpontok elleni jelenlegi brutális támadásokról.
Tallinn úgy véli, hogy Moszkva balti államok elleni vádaskodása valójában arra irányul, hogy gyengítse Ukrajna nemzetközi támogatását, valamint rombolja a demokratikus intézmények és a nyugati szövetségesek hitelességét.
A lett külügyminisztérium szerint az orosz állítások csupán megtévesztő manőverek, amelyeket a Kreml régóta alkalmaz kommunikációs eszközként.
Diana Eglite, a lett külügyi tárca sajtótitkára szerint Oroszország nyíltan figyelmen kívül hagyja és megsérti a nemzetközi jogot annak érdekében, hogy agresszív külpolitikai céljait és gyarmati szemléletét érvényesítse. Hangsúlyozta, hogy Lettország továbbra is megbízható partnerként tekint magára a nemzetközi közösségben, következetesen kiáll az emberi jogok és a szabályalapú világrend mellett, miközben maradéktalanul teljesíti nemzetközi vállalásait.
Az elmúlt időszakban tovább nőtt a feszültség a balti régióban, miközben Oroszország egyre keményebb hangnemben fenyegeti a térség országait a drónokkal kapcsolatos ügyek miatt.
Moszkva azt állította, hogy a balti államok támogatást nyújtanak az Ukrajna által végrehajtott dróntámadásokhoz, amelyek Oroszország északnyugati részén lévő energetikai infrastruktúrát vették célba.
Az európai országok azonban ezeket a kijelentéseket dezinformációnak nevezték. A Kreml korábban is többször hivatkozott a külföldön élő oroszok és orosz ajkú közösségek védelmére, amikor szomszédos országokat fenyegetett, Ukrajna esetében pedig katonai támadást is indított.
Szakértők szerint Oroszország hosszú ideje propagandával próbál hatni a balti országok orosz ajkú lakosságára, különösen azokra, akik kevésbé beszélik a helyi nyelveket, hogy befolyásolja a közvéleményt és társadalmi megosztottságot idézzen elő.
Az orosz-ukrán háború kitörése felgyorsította a balti országok integrációs törekvéseit és az orosz befolyás visszaszorítását célzó intézkedéseit. Ennek részeként fokozatosan háttérbe szorítják az orosz nyelvet az oktatásban, szigorúbb bevándorlási szabályokat vezetnek be, valamint fellépnek az orosz kötődésű szervezetekkel szemben.
