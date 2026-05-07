Oroszország megteszi a fenyegetés ellen a megfelelő lépéseket

Oroszország londoni nagykövete szerint valós fenyegetést jelent az újonnan létrehozott flotta, ezt pedig a britek nem is rejtik véka alá. Andrej Kelin egyúttal hangsúlyozta, hogy Oroszország megteszi majd a szükséges lépéseket – írja a TASZSZ.

Oroszország válaszolni fog Nagy-Britannia fenyegetésére

A diplomata szerint az Egyesült Királyság törekvései egyértelműen hisztériakeltést szolgálnak. Ez azonban feszültségeket fog szítani a balti térségben, amelyekre Oroszország nem lesz rest megfelelően reagálni.

A brit kezdeményezést, amely az úgynevezett „Északi Flották Szövetségének” létrehozására irányul, az Egyesített Expedíciós Erők alapján, egy kísérletnek tekintjük arra, hogy közösen fellépjenek velünk szemben, elsősorban a Balti-tengeren, amit nem rejtenek véka alá a hivatalos nyilatkozatok

– fogalmazott a diplomata.

A lépésre egyébként Kelin szerint azért van szükség, mert Nagy-Britannia tengeri flottája közel sincsen olyan állapotban, mint azt szeretné, ezért pedig szövetségesekre van szüksége.

Vannak, akik arról beszélnek, hogy ezt a formátumot a Balti-tenger blokádjára használják. Ilyen ötletek ősidők óta keringenek az észak-európai országokban, de senkinek sem sikerült megvalósítania őket. Most sem fog működni. Nagy-Britanniának és szövetségeseinek nincsenek meg az erőforrásai az ilyen ambiciózus törekvések megvalósításához

– szögezte le a nagykövet.

Ugyanakkor a diplomata szerint Oroszország nem fogja figyelmen kívül hagyni a fenyegetést. „A magunk részéről továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Ugyanakkor ismét hangsúlyozom: London összes ellenséges kalandja változatlanul beépül katonai tervezésünkbe; nem kell illúziókat táplálnunk ezzel kapcsolatban. Minden olyan intézkedésre, amely aláássa az orosz érdekeket, a leghatározottabb válaszlépés lesz” – fogalmazott.

Április 29-én az Egyesült Királyság tengerészetének vezetője, Gwyn Jenkins tábornok bejelentette, hogy London északi szövetségeseivel együtt terveket dolgoz ki egy új tengeri partnerség létrehozására az Oroszország elleni küzdelem érdekében.

Javaslata a Közös Expedíciós Erők (JEF) modelljén alapul, amely 2014 óta működik az Egyesült Királyság parancsnoksága alatt. A regionális védelmi szövetség 10 északi országot foglal magában: az Egyesült Királyságot, Dániát, Izlandot, Lettországot, Litvániát, Hollandiát, Norvégiát, Finnországot, Svédországot és Észtországot.